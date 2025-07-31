İsrail, Hamas'ın Ateşkes Önerilerini Reddetti

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Hamas'ın Gazze'deki ateşkes anlaşması için önerdiği üç değişiklik, İsrail tarafından kabul edilmedi. Mısır ve Katar, müzakerelerin devamı için Hamas'ı taleplerini gözden geçirmeye ikna etmeye çalışıyor.

KAHİRE, 31 Temmuz (Xinhua) -- Hamas'ın Gazze'de ateşkes anlaşması konusunda sunduğu üç değişiklik önerisinin İsrail tarafından reddedildiği belirtildi.

Çarşamba günü adlarının açıklanmaması koşuluyla Xinhua'ya konuşan Mısırlı kaynaklar, Mısır ve Katar'ın İsrail'in yanıtını Hamas'a ilettiğini belirtti. İsrail'den gelen yanıtta Hamas'ın elindeki İsrailli rehinelerin cenazeleri karşılığında Filistinli tutukluların serbest bırakılması, Gazze'deki İsrail güçlerinin yeniden konuşlandırılmasına ilişkin Hamas'ın önerdiği harita ve Gazze ile Mısır arasında kritik önemdeki sınır hattı Philadelphi Koridoru'ndan çekilme talebi reddedildi.

Kaynaklar, Mısır ve Katar'ın müzakerelerin kesintiye uğramasını engellemek amacıyla Hamas'ı bazı taleplerini gözden geçirme ve değiştirme konusunda ikna etmeye çalıştığını da aktardı.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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