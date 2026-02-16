Haberler

Netanyahu'nun sekreteri, Hamas'a silahsızlanma için 60 gün süre tanındığını iddia etti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Kabine Sekreteri Yossi Fuchs, Hamas'a 60 gün içinde silahsızlanması için süre tanındığını açıkladı. Süre sona ermeden silahsızlanma gerçekleşmezse, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına yeniden başlayacağı uyarısında bulundu.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Kabine Sekreteri Yossi Fuchs, Hamas'a silahsızlanma için 60 gün süre tanındığını, bu sürede silahsızlanmanın tamamlanmaması halinde İsrail'in Gazze'deki saldırılara yeniden başlayacağını ileri sürdü.

İsrail basınına göre, Kudüs'te düzenlen bir konferansta konuşan Fuchs, Gazze'de Hamas'ın silahsızlanması konusunda iddialarda bulundu.

Netanyahu'nun sekreteri, ABD Başbakanı Donald Trump'ın Hamas'a silahsızlanma için 60 gün süre tanıdığını ve kendilerinin de bunu saygıyla karşıladığını ileri sürerek "Hamas'ın tüfekler de dahil tüm silahlarını teslim etmek zorunda kalacağını" savundu.

Fuchs, Hamas'ın bu süre zarfında silahlanmayı tamamlamaması durumunda İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına yeniden başlayacağı tehdidinde bulundu.

ABD Başkanı Trump ve İsrail Başbakanı Netanyahu'nun 11 Şubat'ta Beyaz Saray'da yaptıkları son görüşmenin ardından, Hamas'a silahsızlanma için 60 gün süre verilmesi konusunda anlaştıkları iddia edilmiş, ancak Fuchs'tan önce hiçbir yetkili bu konuda kesinleşmiş bir plan olduğunu belirtmemişti.

İsrail Başbakanı Netanyahu, dün bir konferansta yaptığı konuşmada Gazze'de ağır silah bulunmadığını itiraf ederek en önemli silahların tüfekler olduğunu ve Hamas'ın bunların tamamını teslim etmesi gerektiğini savunmuştu.

Kaynak: AA / Faruk Hanedar - Güncel
Suriye'de bomba yüklü araç infilak etti! Çok sayıda yaralı var

Komşu ülkede şiddetli patlama! Çok sayıda yaralı var
Ne altın ne gümüş! İşte İslam Memiş'in 2026 için şampiyonluk adayı

Ne altın ne gümüş! İşte 2026 için şampiyonluk adayı
CHP, taciz suçlamasıyla tutuklanan belediye başkanını disipline sevk etti

Tacizden tutuklanan belediye başkanı için harekete geçtiler
Çağla Şikel 11 saat kilitli kaldığı anları anlattı: Yemek yok, tuvalet yok…

Yaşadığı deneyimi bu sözlerle anlattı
Aylar sonra ortaya çıktı! Juventus Teknik Direktörü Spaletti'den Süper Lig devine ret!

Spalletti, Süper Lig devini elinin tersiyle itmiş
Hakkında yakalama kararı olan Şevval Şahin'den dikkat çeken kitap paylaşımı

Hakkında yakalama kararı bulunuyordu: Beklenmedik hamle
Gençlerbirliği'nde Levent Şahin dönemi

Süper Lig ekibinin başına geçti