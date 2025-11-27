Haberler

İsrail Güçleri Suriye'nin Kuneytra Bölgesine İkinci Kez Girdi

Güncelleme:
İsrail güçleri, Suriye'nin Kuneytra ilinde aynı gün içerisinde ikinci kez operasyon düzenleyerek bölgeye girdi. Suriye devlet televizyonu, çeşitli köylere yönelik israilli girişler hakkında detaylar verdi. Ayrıca, İsrail'in bölgedeki askeri varlığını artırdığı bildirildi.

İsrail güçleri, Suriye'nin Kuneytra iline aynı gün ikinci kez girerek ülkenin egemenliğini ihlal etmeyi sürdürdü.

Suriye devlet televizyonu El-İhbariyye'nin haberinde, İsrail güçlerinin, Kuneytra'nın güney ve kuzey kırsalındaki bazı köylere yeniden girdiği belirtildi.

İki araçtan oluşan bir İsrail gücünün, Berika köyüne doğru girdiği ve ardından geri çekildiği, üç araçtan oluşan bir diğer kuvvetin de Ruveyhina köyüne girdiği aktarılan haberde, ayrıca Umm el-İzam köyüne doğru ilerleyen bir tankın, köyün ortasına kadar ulaştıktan sonra köyü terk ettiği ifade edildi.

Haberde, 3 araçtan oluşan üçüncü İsrail gücünün ise Resm eş-Şuli ve Umm el-İzam köyleri arasındaki yolda, El-Mantara Barajı yolunun girişinde geçici bir kontrol noktası kurarak, yoldan geçenlerin üzerinde arama yaptığı belirtildi.

Televizyon kanalının haberinde, İsrail güçlerinin, Kuneytra'nın güney kırsalındaki Er-Refid kasabasının batısındaki tampon bölgede yeni bir "kapı" inşa etmeye başladığı ifade edildi.

Suriye resmi ajansı SANA'nın dünkü haberinde, 3 araçtan oluşan İsrail gücünün, Kuneytra'nın kuzeyindeki El-Acraf ve Umm Batına köyleri arasındaki bölgeye girdiği belirtilmişti.

Haberde, İsrail gücünün girdikten sonra barikat kurduğu bölgeden daha sonra çekildiği aktarılmıştı.

İsrail, Baas rejiminin devrilmesinin ardından Suriye'nin geniş bölgelerine yaptığı saldırılara eş zamanlı olarak ülkenin güneyinde Kuneytra ilinde 1974 çatışmasızlık hattı içinde ve dışında askeri üsler ile noktalar kurarak devriyeler düzenliyor.

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, 8 Aralık 2024'te Baas rejiminin devrilmesinden bu yana İsrail ordusunun Suriye'ye 1000'den fazla hava saldırısı düzenlediğini ve 400'ü aşkın baskın yaptığını açıklamıştı.

500
