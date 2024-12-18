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İsrail Güçleri Suriye'de Stratejik Bölgelere Girdi

İsrail Güçleri Suriye'de Stratejik Bölgelere Girdi
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Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, İsrail güçlerinin Dera kırsalına 9 kilometre ilerleyerek Kuya köyü ve El-Wehdah barajına girdiğini bildirdi. Bölge sakinlerine silahlarını teslim etmeleri emredildi.

(ANKARA) - Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR) İsrail güçlerinin Suriye - Ürdün sınırındaki Dera kırsalında dokuz kilometre ilerleyerek bölgedeki Kuya köyüne ve tarihi El-Wehdah barajı bölgesine girdiğini duyurdu. İsrail güçlerinin bölge sakinlerine silahlarını teslim etmelerini emrettikten sonra stratejik mevzilere konuşlandığı belirtildi.

SOHR, ayrıca İsrail güçlerinin İsrail - Suriye sınırındaki tampon bölge yakınlarındaki Kuneytra bölgesi ve Dera arasındaki sınırda yer alan Sayda köyü yakınlarındaki askeri bir bölgeye girdiğini aktardı.

SOHR kaynakları, dün de İsrail tanklarının Dera ve Kuneytra illeri arasındaki sınırda yer alan Sayda El-Golan köyüne ilerlediğini bildirmişti. SOHR' göre, İsrail güçleri Sayda El-Golan köyü yakınlarındaki El-Makraz köyü yakınlarında rejime ait eski bir askeri karakolda silah ve mühimmat aradığını aktarırken, inceleme alanlarına kimsenin yaklaşmaması için uyarı ateşi açtı.

Kaynak: ANKA / Güncel
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