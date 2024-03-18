İsrail yine Şifa Hastanesi'ne saldırdı: Ölü ve yaralılar var

İsrail ordu güçlerinin, Gazze'nin batısındaki Eş-Şifa Tıp Kompleksi'ne (Şifa Hastanesi) insansız hava araçları (İHA) ve yoğun silah sesleri eşliğinde düzenlediği baskında ölen ve yaralananların olduğu bildirildi.

TOP MERMİLERİ VE İHA'LARLA SALDIRDI

Görgü tanıklarından alınan bilgilere göre, İsrail tankları ve askeri araçları, yoğun ateş koruması altında aniden Gazze şehrinin batısındaki bölgelere girerek binlerce yerinden edilmiş, hasta ve yaralının bulunduğu Şifa Hastanesi'ni kuşattı, hastanenin bazı kısımlarını top mermileri ve İHA'lar ile hedef aldı.

ÖLÜ VE YARALILAR VAR

Baskından önce yerinden edilenlerin bazıları hastaneyi terk etmeyi başarırken, İsrail güçlerinin hastaneyi hedef alması ve içeriye ateş açması yerinden edilmiş kişilerden bazılarının ölümüne ve yaralanmasına neden oldu.