İsrail güçleri Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi (6) - Haberler

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İsrail güçleri Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi (6)

AA - Faiz Abu Rmeleh - Güncel
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Görüntü Dökümü: Mescid-i Aksa içindeki tahribattan detay Yaralılara ilk yardım yapılması Filistinlilerin Mescid-i Aksa avlusunda İsrail polisine taş atarak karşılık vermesi İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa avlusundakilere gaz bombaları atması ve jopla müdahalesi Filistinlilerin slogan atması KUDÜS...

Görüntü Dökümü:

Mescid-i Aksa içindeki tahribattan detay

Yaralılara ilk yardım yapılması

Filistinlilerin Mescid-i Aksa avlusunda İsrail polisine taş atarak karşılık vermesi

İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa avlusundakilere gaz bombaları atması ve jopla müdahalesi

Filistinlilerin slogan atması KUDÜS - İsrail güçleri, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Müslümanların ilk kıblesi Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi. İsrail güçleri, baskına tepki gösteren Filistinlilere müdahale etti. Müdahale sonucu bazı Filistinliler yaralandı.

İsrail güçleri Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi (6)

İsrail güçleri Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi (6)

İsrail güçleri Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi (6)

AA / Faiz Abu Rmeleh - Güncel

İlk Yardım, Mescit, İsrail, Aksa, Güncel, Haberler

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