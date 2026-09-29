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İsrail güçleri Kuneytra'da bir genci alıkoydu, devriye okul saatinde korku yarattı

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İsrail güçleri, Suriye'nin güneyindeki Kuneytra kırsalında iki ayrı noktaya düzenlediği baskınlarda bir genci alıkoydu. Zubeyde köyüne öğrencilerin okula gittiği saatlerde ilerleyen İsrail devriyesinin köye girişi öğrenciler arasında korku ve endişeye yol açtı.

İsrail güçleri, Suriye'nin güneyindeki Kuneytra kırsalında iki ayrı noktaya düzenlediği baskınlarda bir genci alıkoydu.

Suriye resmi televizyonu El-İhbariye'nin haberine göre, İsrail güçlerine ait bir devriye, öğrencilerin okula gittiği saatlerde Zubeyde köyüne doğru ilerledi.

Haberde, devriyenin köye girişinin öğrenciler arasında korku ve endişeye yol açtığı belirtildi.

Öte yandan İsrail güçleri, Kuneytra'nın kuzey kırsalındaki Hurriye köyüne düzenlediği baskında bir genci alıkoydu.

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, 23 Eylül'de Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nun 81. oturumunda yaptığı konuşmada, İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırılarını eleştirerek şu ifadeleri kullanmıştı:

"İsrail, anormalliğiyle karşımıza çıkarak Suriye'ye yaklaşık 500 hava ve topçu saldırısı, 1200'den fazla içeri sızma, Suriyelilere yönelik yaklaşık 300 tutuklama ve alıkoyma ile saldırmakta. Bu durum Suriye'nin istikrarını tehdit etmekte ve tüm dünyanın yönelimiyle çelişmektedir."

Kaynak: AA
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