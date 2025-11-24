Haberler

İsrail Genelkurmay Başkanı Zamir, 7 Ekim Başarısızlıkları Nedeniyle Komutanları Görevden Aldı

Güncelleme:
İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, Hamas'ın 7 Ekim 2023'te gerçekleştirdiği Aksa Tufanı operasyonundaki başarısızlıklar nedeniyle bazı komutanları görevden aldı. Zamir, daha önce istifa eden komutanlarla yaptığı toplantıda, ordunun 7 Ekim'deki başarısızlıklarına ilişkin yürütülen soruşturmalar sonucunda resmi olarak görevden alma işlemini başlattı.

İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, Hamas'ın 7 Ekim 2023'te gerçekleştirdiği Aksa Tufanı operasyonu sırasındaki başarısızlıkları nedeniyle bazı komutanları istifa etmiş olmalarına rağmen görevden aldı.

Haaretz gazetesinin haberine göre, Genelkurmay Başkanı Zamir, 7 Ekim'deki başarısızlığına ilişkin ordu soruşturması sonrası daha önce istifa eden bazı komutanları resmen görevden aldığını duyurdu.

Zamir, aralarında istifa eden üst düzey komutanların da bulunduğu ordu kurmaylarıyla bir toplantı yaptı.

Daha önce istifa etmiş olmaları nedeniyle Zamir'in komutanları görevden alma hamlesi büyük ölçüde sembolik bir adım olarak değerlendiriliyor. Ancak söz konusu komutanların sicil kayıtlarında ordudan ayrılış nedenleri istifa yerine görevden alınma olarak değiştirildi.

Görevden alınan komutanların yedek kuvvetlerde de görev yapamayacağı bildirildi.

Zamir'in görevden aldığı komutanlar

Genelkurmay Başkanı Zamir'in görevden aldığı isimler arasında 7 Ekim'deki başarısızlıkları nedeniyle daha önce istifa eden İsrail Askeri İstihbaratı (AMAN) Başkanı Aharon Halifa, İsrail ordusu Operasyonlar Direktörlüğü Komutanı Oded Basyuk, Güney Cephesi Komutanı Yaron Finkelman da yer alıyor.

İsrail ordusu Operasyonlar Direktörlüğü Komutanı Basyuk, 7 Ekim'deki başarısızlığı gerekçe göstererek 4 Mart'ta görevinden istifa ettiğini duyurmuştu.

İsrail Askeri İstihbaratı (AMAN) Başkanı Halifa da başında bulunduğu birimin başarısızlığını gerekçe göstererek 22 Nisan 2024'te görevi bıraktığını açıklamıştı.

Ülkede 7 Ekim'in ardından istifa eden en üst düzey isimlerden biri de Güney Cephesi Komutanı Finkelman olmuştu. Finkelman, "7 Ekim'deki başarısızlığını ömür boyu unutmayacağını" belirterek 21 Ocak'ta istifasını açıklamıştı.

Görevden alınan diğer komutanlar ise askeri istihbarat "Birim 8200'ün" başındayken Eylül 2024'te istifa eden Tuğgeneral Yossi Sariel, Haziran 2024'te istifasını açıklayan Gazze Tümeni komutanı Tuğgeneral Avi Rosenfeld, ast bir subayla ilişki yaşadığı gerekçesiyle görevinden alınan eski Güney Komutanlığı istihbarat şefi Albay Ariel Lubovski oldu.

İsrailli komutanlara "7 Ekim'deki başarısızlıkları" için kınama cezası

İsrail Genelkurmay Başkanı Zamir, mevcut istihbarat, hava kuvvetleri ve donanma komutanlarına da 7 Ekim'deki başarısızlıkları nedeniyle kınama cezası verilmesi kararı aldı.

Kınama cezası alan ancak görevine devam edecek komutanlar arasında 7 Ekim'de Harekat Dairesi Başkanı olarak görev yapmış şu an Askeri İstihbarat Dairesi Başkanlığını yürüten Shlomi Binder, Hava Kuvvetleri Komutanı Tomer Bar, Donanma Komutanı Koramiral David Sa'ar Salama yer alıyor.

İsrail ordusunun 7 Ekim'deki başarısızlığına ilişkin ilk soruşturma eski Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi tarafından yürütülüyordu. Zamir ise Genelkurmay Başkanlığı görevine getirilmesinin ardından yürütülen soruşturmaların incelenmesi için dışarıdan bir heyet atamıştı.

Eski üst düzey askeri yetkililerden oluşan heyet, geçen hafta ordunun 7 Ekim'deki başarısızlığına ilişkin yürütülen soruşturmanın yetersiz olduğu kanaatini bildirmişti.

Zamir ise 7 Ekim başarısızlığından ordunun sorumlu olduğuna, ancak tam sonuçlara ulaşmak için "bağımsız" bir soruşturma komisyonunun kurulması gerektiğine işaret etmişti.

Kaynak: AA / Burak Dağ - Güncel
