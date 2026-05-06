İsrail Genelkurmay Başkanı, İran'da "vurulmaya hazır bir dizi hedefleri" olduğunu ileri sürdü

İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, ABD ordusuyla koordineli olarak İran'da hedef belirlediklerini ve yüksek alarm durumunda olduklarını açıkladı. Lübnan'daki operasyonlarının başarılı olduğunu vurguladı.

İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, ABD ordusuyla işbirliği ve koordinasyon içerisinde olduklarını savunarak İran'da "vurulmaya hazır bir dizi hedefleri" olduğunu ileri sürdü.

İsrail ordusundan yapılan açıklamaya göre, Genelkurmay Başkanı Zamir, üst düzey komutanlarla Lübnan'ın güneyinde işgal altındaki Hiyam beldesinde durum değerlendirmesi yaptı ve brifingler aldı.

Burada yaptığı açıklamada, ABD ordusuyla işbirliği ve koordinasyon içinde durumu izlemeyi sürdürdüklerini ve İran'da "vurulmaya hazır bir dizi hedefleri" olduğunu ileri süren Zamir, İran'a yönelik saldırılara yeniden başlamak için yüksek alarm durumunda olduklarını söyledi.

Zamir, İsrail ordusunun Lübnan'da saldırılarına devam ettiğini belirterek 2 Mart'ta saldırıların genişletilmesinden bu yana 2 binden fazla Hizbullah mensubunun hedef alındığını savundu.

Kaynak: AA / Faruk Hanedar
