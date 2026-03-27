İsrail Genelkurmay Başkanı'ndan Lübnan'ın güneyindeki işgali "gerektiği sürece" sürdürecekleri mesajı

Eyal Zamir, İsrail'in Lübnan'ın güneyinde yürüttüğü kara saldırıları ve kalıcı işgal planları hakkında açıklamalarda bulundu. Zamir, saldırıların 'gerektiği sürece' süreceğini ve bölgedeki güvenlik durumunu değiştirmeyi hedeflediklerini belirtti.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Genelkurmay Başkanı Zamir'in kara saldırıları düzenledikleri Lübnan'ın güneyini ziyaret ettiği bildirildi.

Lübnan'ın güneyinde Hizbullah'ı hedef aldıklarını öne süren Zamir, "ilave ve önemli" saldırı planlarının olduğunu belirtti.

"Tarihi bir yol ayrımında" olduklarını savunan Zamir, İran ve Lübnan'a saldırılarla bölgedeki "güvenlik durumunu temelden değiştirmeyi" amaçladıklarını iddia etti."

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, en son yaptığı açıklamada, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda 1142 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

Sosyal İşler Bakanı Hanin es-Seyyid de İsrail'in işgali ve saldırıları nedeniyle Lübnan'da zorla yerinden edilenlerin sayısının 1 milyon 162 bini geçtiğini açıklamıştı.

Kaynak: AA / Burak Dağ
