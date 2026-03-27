İsrail Genelkurmay Başkanı'ndan Lübnan'ın güneyindeki işgali "gerektiği sürece" sürdürecekleri mesajı

İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, kara saldırıları yürüttükleri Lübnan'ın güneyinde "gerektiği sürece" kalacaklarını söyleyerek kalıcı işgale işaret etti.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Genelkurmay Başkanı Zamir'in kara saldırıları düzenledikleri Lübnan'ın güneyini ziyaret ettiği bildirildi.

Lübnan'ın güneyinde Hizbullah'ı hedef aldıklarını öne süren Zamir, "ilave ve önemli" saldırı planlarının olduğunu belirtti.

İsrail Genelkurmay Başkanı, ordunun Lübnan'ın güneyine yönelik saldırılarını ve işgalini "gerektiği sürece" devam ettireceğini söyledi.

"Tarihi bir yol ayrımında" olduklarını savunan Zamir, İran ve Lübnan'a saldırılarla bölgedeki "güvenlik durumunu temelden değiştirmeyi" amaçladıklarını iddia etti."

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, en son yaptığı açıklamada, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda 1142 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

Sosyal İşler Bakanı Hanin es-Seyyid de İsrail'in işgali ve saldırıları nedeniyle Lübnan'da zorla yerinden edilenlerin sayısının 1 milyon 162 bini geçtiğini açıklamıştı.