İsrail, Gazze'ye Yardım Taşıyan 'Madleen' Yelkenlisini Engelleyecek

İsrail, Gazze'ye Yardım Taşıyan 'Madleen' Yelkenlisini Engelleyecek
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, içinde Greta Thunberg ve iki Türk vatandaşının bulunduğu yardım yelkenlisi 'Madleen'in Gazze'ye ulaşmasını engellemek için İsrail ordusuna talimat verdi. Katz, deniz ablukasının kesinlikle delinmesine izin vermeyeceklerini ifade etti.

(ANKARA) - İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, Gazze'ye yardım taşıyan, içinde aktivist Greta Thunberg ve iki Türk vatandaşının da bulunduğu Madleen isimli yardım yelkenlisini engellemeleri için İsrail ordusuna talimat verdiğini açıkladı.

İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalarda, "Hamas'ın, silah ithal etmesini engellemeyi amaçladığını söylediği Filistin topraklarına yönelik deniz ablukasını kimsenin kırmasına izin vermeyeceğini" belirtti.

Katz, şu ifadeleri kullandı:

"İsrail Savunma Kuvvetleri'ne, 'Madleen' nefret filosunun Gazze kıyılarına ulaşmasını önlemek için harekete geçmeleri ve bu amaçla gerekli tüm önlemleri almaları talimatını verdim. Anti-Semitist Greta'ya ve Hamas'ın propaganda sözcülerine açıkça şunu söylüyorum: Geri dönmelisiniz, çünkü Gazze'ye ulaşamayacaksınız. İsrail, ablukayı delmeye veya terör örgütlerine yardım etmeye yönelik her türlü girişime karşı denizde, havada ve karada harekete geçecektir."

İsrail'in şiddetli saldırılarla birlikte Gazze Şeridi'ne uyguladığı ablukayı aşarak, insani yardım ulaştırma hedefiyle yola çıkan Özgürlük Filosu Koalisyonu'nu (Freedom Flotilla Coalition-FFC) taşıyan "Madleen" isimli yelkenlide, aralarında İsveçli aktivist Greta Thunberg ve Türk vatandaşı olan iki aktivist de yer alıyor.

Kaynak: ANKA / Güncel
Maliye şimdi de onların peşinde! Kayıp çok büyük

Maliye şimdi de onların peşinde! Kayıp çok büyük
Ukrayna teslim almaya gelmedi, binlerce askerin cesedi tırlarda kaldı

Savaşın acı yüzü! Binlerce ceset soğutuculu tırlarda bekletiliyor
Öcalan'a bayram ziyareti! İmralı'ya sevk edilen 3 yeni mahkumun kim olduğu ortaya çıktı

Öcalan'a bayram ziyareti! 3 yeni mahkumun kim olduğu ortaya çıktı
Bakan Tunç'tan Ferdi Zeyrek açıklaması: 2 kişinin şüpheli sıfatıyla ifadeleri alındı

Başkan Ferdi Zeyrek'in yaralandığı olayda şok detaylar
Tüm dünyanın merakla beklediği Portekiz-İspanya finali şifresiz kanalda

Futbolseverlere müjde! Dünyanın beklediği dev final şifresiz kanalda
Cezaevinden çıkan MasterChef'in olay ismi Murat Özdemir son halini paylaştı

Cezaevinden çıkan MasterChef yarışmacısının son hali ortaya çıktı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
7 yıl önce öldürülen 12 yaşındaki Kerem'in son görüntüleri: Camdan bir şey gördü, kaçtı ve öldürüldü

12 yaşındaki Kerem'i kim öldürdü? Son görüntüleri ortaya çıktı
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Dev bankalar, yılın ikinci yarısı için altın tahminlerini güncelledi

Dev bankalar, yılın ikinci yarısı için altın tahminlerini güncelledi
Bayram kana bulandı! Akraba iki aile arasında silahlar çekildi

Akraba iki aile arasında kavga! Silahlar çekildi, ölü ve yaralılar var
Perihan Savaş'tan yıllar sonra gelen sürpriz! Bahçeye girdi, kirazları dalından yedi

Yeşilçam'ın efsanesi tarlaya girdi, hasadı başlattı
Cenaze işlemleri için para isteyen gassal tutuklandı

Gassalın yaptığı kurnazlık pahalıya patladı
29 kiloya kadar düşen Nihal Candan'ın son halini kardeşi paylaştı

İki kez kalbi duran Nihal Candan'ın son görüntüsü korkuttu
Köylüler ayaklandı: Hayvancılık biter

Köylüler ayaklandı: Hayvancılık biter
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.