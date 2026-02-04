Haberler

İsrail, Refah Sınır Kapısı'ndan Gazze'ye girişlerde Filistinlilere ağır şartlar getirdi

İsrail, Refah Sınır Kapısı'ndan Gazze'ye girişlerde sıkı kurallar uygulamaya başladı. Filistinlilerin yalnızca bir çanta, telefon ve az miktarda para ile geçişine izin verilirken, birçok eşyaya el konuluyor.

İsrail, kısıtlı sayıda yayanın çift yönlü geçişine 2 Şubat'ta açtığı Refah Sınır Kapısı'ndan Gazze'ye girişlere "yalnızca bir çanta ve çok düşük miktarda paraya" izin vererek ağır şartlar getirdi.

Anadolu Ajansı muhabirinin Refah sınır Kapısı üzerinden Gazze Şeridi'ne geçen Filistinlilerden aldığı bilgiye göre, İsrail Filistinlilerin yanlarına yalnızca bir çanta, telefon ve az miktarda para bulundurmalarına izin verirken oyuncak ve sulara dahi el koydu.

İsrail, 2 Şubat'ta yayaların kısıtlı giriş-çıkışına açtığı Refah Sınır Kapısı'ndan ilk gün yalnızca 12 kişinin Gazze Şeridi'ne girmesine izin verdi. Filistin Kızılayı ise İsrail'in Mısır'a geçmesi planlanan 45 hasta ve 90 refakatçi arasından 29 hasta ile 50 refakatçinin Gazze Şeridi'nden ayrılmasına izin vermediğini bildirdi.

Gazze asıllı Pulitzer Ödüllü yazar Musab Ebu Taha ise Amerikan X hesabından İsrail'in getirdiği ağır şartları sıralayan talimat yazısının fotoğrafını paylaştı.

Talimat yazısında, Gazze'ye dönmek isteyen Filistinlilerin yanında yalnızca kıyafet ve kişisel belgelerinin bulunduğu bir çanta ve girişten 24 saat önce bildirmek kaydıyla yalnızca 600 dolar para getirebileceği görüldü.

Şahsi telefon dışında hiçbir elektronik eşyanın girişine izin verilmeyeceği belirtilen yazıda, su dahil hiçbir sıvı ürünün Gazze'ye girişine izin verilmeyeceği ifade edildi.

İsrail işgalindeki Refah Sınır Kapısı kısıtlı olarak açıldı

İsrail'in saldırıları sonucu tahrip ettiği ve yaklaşık 2 yıl işgal altında kapalı tuttuğu Gazze'nin dünyaya açılan tek sınır kapısı Refah'ın 2 Şubat'ta çift yönlü geçişlere açıldığı açıklanmıştı.

Mısır merkezli "Kahire el-İhbariyye" televizyonu, Refah Sınır Kapısı'nın resmen faaliyete geçtiğini ve 50 Filistinlinin Gazze'ye, 50 Filistinlinin ise Mısır'a geçmesinin beklendiğini aktarmıştı. İsrail basını ise günde 150 kişinin Gazze'den çıkışına, 50 kişinin de Gazze'ye geri dönüşüne izin verileceğini yazmıştı.

Gazze'ye giriş ve çıkış yapacak kişilere İsrail onayı alındıktan sonra izin verileceği belirtilmişti.

İsrail ve Mısır medyasına göre, Kahire ile Tel Aviv arasında Gazze'ye günlük giriş-çıkış yapacak Filistinlilerin sayısı konusunda anlaşmazlık bulunuyor. İsrail, Gazze'den çıkanların sayısının dönenlerden fazla olmasını isterken, Mısır bunun Filistinlilerin zorla yerinden edilmesine yol açabileceği endişesiyle söz konusu talebe karşı çıkıyor.

Öte yandan İsrail, Gazze'deki ateşkes planının önemli bir parçasını oluşturan insani yardımların ve ağır iş makinelerinin bölgeye girişini halen engelliyor.

Kaynak: AA / Burak Dağ - Güncel
