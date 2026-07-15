İsrail, 12 Filistinli esiri serbest bıraktı

İsrail, Gazze Şeridi'nden alıkoyduğu 12 Filistinli esiri Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı üzerinden serbest bıraktı.

Serbest bırakılan Filistinliler, Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) ile Filistin Kızılayı ekiplerinin koordinasyonunda Gazze Şeridi'ne ulaştırıldı.

Filistinli esirler, sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah kentinde bulunan Aksa Şehitleri Hastanesine sevk edildi.

Serbest bırakılan Filistinlilerden Ebu Raid et-Tumi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail hapishanelerindeki koşulları, "Orada ölümü gördük." sözleriyle anlattı.

İsrail hapishanelerinde ağır insani koşullar altında tutulduklarını belirten et-Tumi, "iki ya da üç günde bir yalnızca bir parça ekmek ve biraz peynirden oluşan öğünlerle hayatta kalmaya çalıştıklarını" söyledi.

Serbest bırakıldığına hala inanamadığını dile getiren et-Tumi, maruz kaldıkları kötü muamele ve yetersiz beslenmenin sağlıklarını ciddi şekilde etkilediğini ifade etti.

Filistinli ve uluslararası insan hakları kuruluşları, İsrail'in Gazze Şeridi'nden alıkoyduğu çok sayıda Filistinlinin akıbetine ilişkin bilgi vermeyi reddettiğini, avukatları ve aileleriyle görüşmelerine de izin vermediğini belirtiyor.

Uluslararası Kızılhaç Komitesi, İsrail tarafından serbest bırakılan Filistinlilerin Gazze'ye ulaştırılması sürecinde koordinasyon görevini yürütüyor.

Filistinli ve uluslararası insan hakları kuruluşlarının verilerine göre, İsrail hapishanelerinde 350'si çocuk, 84'ü kadın olmak üzere 9 bin 600'den fazla Filistinli esir tutuluyor. Gazze Şeridi'nden alıkonulan çok sayıda Filistinlinin ise zorla kaybetme niteliği taşıyan uygulamalar nedeniyle sayısı ve tutuldukları yerler konusunda net bilgiye ulaşılamadığı belirtiliyor.