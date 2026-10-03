İsrail Gazze'nin Remal Mahallesi'nde apartman dairesine saldırdı; en az 5 kişi öldü

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(ANKARA) - İsrail'in Gazze'nin batısındaki Remal Mahallesi'nde bir apartman dairesine düzenlediği hava saldırısında en az 5 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi ağır yaralandı.

Gazze'de geçen yıl ABD öncülüğünde yürürlüğe giren ateşkese rağmen, bölgede İsrail saldırıları sürüyor.

Gazze'nin batısındaki Remal Mahallesi'nde bir apartman dairesine düzenlenen hava saldırısında, en az 5 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi ağır yaralandı.

Bölgedeki sağlık personelinin medyaya verdiği bilgilere göre, saldırı erken saatlerde Remal Mahallesi'ndeki El Asala binasını hedef aldı. Saldırı öncesinde herhangi bir tahliye uyarısı yapılmadı.

Saldırıda hedef alınan dairenin yanı sıra binanın alt katlarında da ağır hasar meydana geldi. Filistin Sivil Savunma ekipleri, saldırının ardından çıkan ve yaklaşık bir saat süren yangını söndürürken, enkaz altında kalan kişileri arama çalışmalarını sürdürüyor.

Hayatını kaybedenler arasında yaşlı bir Hristiyan kadın ve onun kızı olmak üzere 4 kadının bulunduğunu bildirildi. Yaralanan 6 kişi ise tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı. Gazze kentinin en yoğun yerleşim bölgelerinden biri olan Remal'de, yerinden edilmiş binlerce Filistinlinin geçici barınaklarda kaldığı belirtiliyor.

Kaynak: ANKA