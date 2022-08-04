İsrail, Gazze ile sınır kapılarını kapalı tutmayı sürdürüyor - Haberler

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İsrail, Gazze ile sınır kapılarını kapalı tutmayı sürdürüyor

Kerem Ebu Salim, Beyt Hanun (Erez) kapılarından detay görüntüler GAZZE - İsrail, İslami Cihad Hareketi lideri Bassam Saadi'yi yaralayarak gözaltına alınmasına tepki olarak Hareket'ten gelebilecek olası karşılıklara önlem olarak Kerem Ebu Salim, Beyt Hanun (Erez) kapılarını kapalı tutmayı sürdürüyor.

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Kerem Ebu Salim, Beyt Hanun (Erez) kapılarından detay görüntüler GAZZE - İsrail, İslami Cihad Hareketi lideri Bassam Saadi'yi yaralayarak gözaltına alınmasına tepki olarak Hareket'ten gelebilecek olası karşılıklara önlem olarak Kerem Ebu Salim, Beyt Hanun (Erez) kapılarını kapalı tutmayı sürdürüyor. İsrail ayrıca deniz, tren ve sınıra yakın karayollarını da geçişlere kapalı tutuyor.

AA / Ashraf Amra - Güncel

Beyt Hanun İsrail Güncel Haberler

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