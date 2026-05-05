İsrail, Gazze'deki yoklukta 15 kişinin yükünü sırtlayan Filistinli çocuğu ekmek satarken öldürdü

Gazze Şeridi'nde ekmek satarken hayatını kaybeden 14 yaşındaki Muhammed Sahvil'in yakınları, Filistinli çocuğun kardeşlerine bakmak için çalıştığını ve 2 hafta önce Mısır'dan gelen annesinin çocuğunu henüz göremediğini söyledi.

İsrail ordusunun Gazze kentinin batısındaki Behlül bölgesinde düzenlediği saldırıda 14 yaşındaki Sahvil ile bir kişi daha yaşamını yitirdi.

Hayatını kaybeden Filistinli çocuğun cenazesi Gazze kentindeki Şifa Hastanesi'ne getirildi.

Filistinli Sahvil'in yakınları ise çocuğa göz yaşları içinde veda etti.

"Kardeşlerinin geçimini sağlamak için ekmek satıyordu"

Muhammed'in Babaannesi Umm Said Sahvil, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Ekmek satıyordu, 15 kişiye bakıyor, kardeşlerinin geçimin sağlıyordu. Annesi iki hafta önce Mısır'dan geldi, daha onu göremedi bile." dedi.

Umm Said, "Kardeşleri yemek yiyebilsin diye rızkını kazanıyordu. Onu vurdular, geride kimse kalmadı. O, kardeşi ve teyzesinin oğlu. Eğer üçü de giderse biz ne yaparız. Ama Allah bizden daha merhametlidir, kaderi yazan da O'dur ve biz Alemlerin Rabbinin hükmüne razıyız diyoruz." ifadelerini kullandı.

Torununun hayatını kaybetmesinden üzüntü duyan Umm Said, "Kardeşleri bir şeyler yiyebilsin diye ekmek satıyordu. Nerede o büyükler? Biz kime seslenelim? Ne çocuk kaldı, ne ağaç, ne insan ne de taş. Hiçbir şey kalmadı." sözleriyle serzenişte bulundu.

Umm Said, "Biz yine de alemlerin Rabbine hamdolsun diyoruz." dedi.

İsrail'in saldırılarına son vermediğine dikkati çeken Umm Said, yöneticileri ve Arap ülkelerini eleştirdi.

"Oğlum ve yeğenim beraberdi, şimdi benim oğlum nerede?"

Muhammed'in teyzesi oğlunun da yeğeniyle birlikte olduğunu göz yaşları içinde söyledi.

Filistinli kadın, "Bana gelip 'Yeğenin ekmek satarken şehit oldu' diyorlar. Oğlum ve kız kardeşimin oğlu beraberlerdi. Oğlum kayıp, yeğenim ise şehit oldu. Oğlum nerede şimdi?" diye konuştu.