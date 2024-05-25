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İsrail Gazze'de kara operasyonları düzenledi

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İsrail ordusu, Gazze'nin Refah, Cibaliye ve Beyt Hanun bölgelerinde kara operasyonları düzenledi. Operasyonlar sırasında teröristler öldürüldü ve silahlar ele geçirildi.

GAZZE, 25 Mayıs (Xinhua) -- İsrail devlet radyosu Kan, İsrail ordusunun Gazze'nin en güneyindeki Refah kentinin yanı sıra Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliye ve Beyt Hanun'da kara operasyonları düzenlediğini bildirdi. Radyonun haberine göre İsrail ordusu, bu operasyonlar sırasında çok sayıda "teröristi" öldürdü, düşman hücrelerini ortadan kaldırdı ve çok sayıda silah ve roketatar ele geçirdi.

Gazze sağlık yetkilileri ise Cuma günü yaptıkları basın açıklamasında, Gazze Şeridi'nde devam eden İsrail saldırılarında ölen Filistinlilerin sayısının 35.857'ye yükseldiğini söyledi.

Kaynak: Xinhua / Güncel

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