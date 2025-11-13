Haberler

İsrail, Gazze'de Esir Cesedini Kızılhaç'a Teslim Aldı

Güncelleme:
İsrail, Hamas ve Filistin İslami Cihat Hareketi'nin ateşkes ve esir takası anlaşması çerçevesinde teslim ettiği esir cesedini, Uluslararası Kızılhaç Örgütü'nden alarak kimlik tespitine gönderdi.

İsrail, Hamas ve Filistin İslami Cihat Hareketi'nin Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında Uluslararası Kızılhaç Örgütü (ICRC) ekiplerine verdiği esir cesedinin teslim alındığını duyurdu.

İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, İsrail ordusunun, esirin cenazesine ait tabutu Kızılhaç'tan teslim aldığı belirtildi.

İsrail ordusunun teslim aldığı esir cesedinin, kimlik tespit çalışmaları için Ulusal Adli Tıp Enstitüsü'ne götürüleceği aktarıldı.

Kimlik tespitinin ardından cesedin esirlerden birine ait olduğu onaylanırsa Gazze Şeridi'nde 3 İsrailli esirin cesedi kalmış olacak.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları ve Filistin İslami Cihat Hareketinin askeri kanadı Kudüs Serriyeleri, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında İsrailli esire ait 1 cesedi daha ICRC heyetine teslim etmişti.

Gazze'de 10 Ekim'de yürürlüğe giren ateşkes anlaşması kapsamında hayattaki İsrailli esirlerin teslim edilmesinin ardından Gazze Şeridi'nde 28 İsrailli esirin cesedi kalmıştı.

Hamas bugüne kadar ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında Gazze'deki 24 esir cesedini İsrail'e teslim etmişti.

Hamas ve İsrail arasında varılan ateşkeste, garantör ülkeler ABD, Türkiye, Katar ve Mısır, tarafların Gazze Şeridindeki milyonlarca ton enkaz ve moloz, bunun yanı sıra içerideki altyapının yıkılması, iş makinesinin eksikliği nedeniyle esirlerin cenazelerinin bulunmasındaki zorluğu konusunda fikir beyan etmişti.???????

Kaynak: AA / Burak Dağ - Güncel
