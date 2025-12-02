Haberler

İsrail, Gazze'de alıkoyduğu 5 Filistinliyi serbest bıraktı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde alıkoyduğu 5 Filistinliyi serbest bıraktı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde alıkoyduğu 5 Filistinliyi serbest bıraktı.

Esirler Medya Ofisinden yapılan açıklamada, İsrail ordusunun daha önce Gazze'den alıkoyduğu 5 Filistinliyi serbest bıraktığı belirtildi.

Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) ekipleri serbest bırakılan Filistinlileri Gazze'nin orta kesimindeki Aksa Şehitleri Hastanesi'ne getirdi.

Serbest kalan Filistinlilerin sağlık durumları henüz bilinmiyor.

İsrail ordusunun Gazze'den alıkoyduğu ve sonrasında serbest bırakılan birçok Filistinlinin, psikolojik ve bedensel işkenceye maruz kaldığı görülmüştü.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde Ekim 2023'te saldırılarını başlatmasının ardından aralarında kadın, çocuk ve sağlık çalışanlarının da bulunduğu binlerce Filistinliyi alıkoydu.

Gazze'den alıkonulan Filistinlilerden bir kısmı serbest bırakılsa da birçoğunun akıbeti hala bilinmiyor.

Kaynak: AA / Hosni Nedim - Güncel
'İmamoğlu duruşması TRT'de yayınlansın' önergesi TBMM'de reddedildi

Erdoğan ve Bahçeli de yeşil ışık yakmıştı! TBMM'de reddedildi
'Yayalar evimi izliyor' şikayeti üst geçidi yıktırdı. Sonrası fıkra gibi: İçerisi yine gözüküyor

"Evimi izliyorlar" şikayeti üst geçidi yıktırdı, sonrası fıkra gibi
Bodrumundan gelen sesleri hırsız sandı, gerçek bambaşka çıktı! Aylardır orada yaşıyor

Bodrumundan gelen sesleri hırsız sandı, gerçek bambaşka çıktı
İstanbul'dan kaçıp köyüne döndü, modelistliği bırakıp çoban oldu

İstanbul'dan kaçıp köyüne döndü, modelistliği bırakıp çoban oldu
Ünlü estetik doktoru Zülfü Akşit, trafik kazasında hayatını kaybetti

Ünlü estetik doktoru feci şekilde can verdi
Samsunspor Başkan Vekili Veysel Bilen'den Galatasaray'a gözdağı

Galatasaray'a büyük gözdağı
Rekabet Kurumu'ndan dev şirkete soruşturma

Kadınların vazgeçilmezi olan ünlü firma hakkında soruşturma
Yüzlerce kişinin emekliliği iptal edildi! Ödenen maaşlar geri istenecek

Yüzlerce kişinin emekliliği iptal edildi! Maaşlar geri istenecek
Suriye'yi müdahale eden Netanyahu, anlaşma şartlarını sıraladı

Netanyahu'dan pişkin sözler! Suriye ile anlaşma şartlarını sıraladı
İlk 30 dakikada fişi çektiler! Rize'de gol yağmuru

İlk 30 dakikada fişi çektiler! Rize'de gol yağmuru
Cumhurbaşkanı Erdoğan hakim ve savcıların gözünün içine bakarak söyledi: Adaletin yokluğu toplum hayatı için felakettir

Erdoğan hakim ve savcıların gözünün içine bakarak söyledi: Felakettir
Aydın'ın 'Beybaba'sıydı! Mezarı 105 yıl sonra tesadüfen bulundu

Bir ilimizin 'Beybaba'sıydı! 105 yıl sonra tesadüfen bulundu
Chobani Stadyumu, pazar günü bir derbiye daha ev sahipliği yapacak

Kulüp açıkladı! Pazar günü Kadıköy'de bir derbi daha oynanacak
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.