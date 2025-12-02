İsrail, Gazze'de alıkoyduğu 5 Filistinliyi serbest bıraktı

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde alıkoyduğu 5 Filistinliyi serbest bıraktı.

Esirler Medya Ofisinden yapılan açıklamada, İsrail ordusunun daha önce Gazze'den alıkoyduğu 5 Filistinliyi serbest bıraktığı belirtildi.

Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) ekipleri serbest bırakılan Filistinlileri Gazze'nin orta kesimindeki Aksa Şehitleri Hastanesi'ne getirdi.

Serbest kalan Filistinlilerin sağlık durumları henüz bilinmiyor.

İsrail ordusunun Gazze'den alıkoyduğu ve sonrasında serbest bırakılan birçok Filistinlinin, psikolojik ve bedensel işkenceye maruz kaldığı görülmüştü.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde Ekim 2023'te saldırılarını başlatmasının ardından aralarında kadın, çocuk ve sağlık çalışanlarının da bulunduğu binlerce Filistinliyi alıkoydu.

Gazze'den alıkonulan Filistinlilerden bir kısmı serbest bırakılsa da birçoğunun akıbeti hala bilinmiyor.