İran'dan ateşlenen füzeler nedeniyle İsrail'de sirenler çaldı
İran'ın ateşlediği füzeler nedeniyle İsrail'de sirenler devreye girdi. İsrail ordusu, füzelerin hava savunma sistemleri tarafından önlendiğini açıkladı.
İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran'dan füzelerin ateşlendiği ve hava savunma sistemlerinin İran füzelerini önlemeye çalıştığı belirtildi.
İsrail'in Aşdod (Askalan), Herzliya gibi Tel Aviv'in güneyindeki kentleri ile işgal altındaki Doğu Kudüs'te İran füzeleri nedeniyle sirenler çaldı.
İsrail'in Kanal 12 televizyonu, füzelerin hava savunma sistemleri tarafından önlendiğini ileri sürerek yaralanma bilgisinin bulunmadığını aktardı.
Kaynak: AA / Faruk Hanedar