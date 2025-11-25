İsrail, Filistin Mülklerine Saldırmaya Devam Ediyor

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria ile Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait mülklere saldırarak zarar verdi.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, bir grup İsrailli, Ramallah'ın kuzeydoğusundaki Silvad'da Filistinli Ebu Adem es-Silvadi'nin evine zorla girerek kapılarına zarar verdi, evin içinde büyük çaplı hasar oluşturdu.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Mihmas beldesinde de bir barakayı ateşe verdi.

Kudüs Valiliğinden yapılan açıklamada, İsrailli saldırganların, Mihmas beldesinde tarım amaçlı kurulan bir barakayı ateşe verdiği, yapının büyük bölümünün yandığı ve çevrede hasar oluştuğu ifade edildi.

İşgal altındaki Batı Şeria'da 451 bin, Doğu Kudüs'te ise yaklaşık 230 bin İsrailli, Filistin topraklarını gasbediyor. Uluslararası hukuka göre Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki bu gasplar yasa dışı sayılıyor.

Filistin topraklarını gasbeden bu İsrailliler, sık sık Batı Şeria'da Filistin beldeleri ve köylerine saldırılar düzenliyor. Bu saldırılar, kendi topraklarında işgalin boyunduruğu altında yaşamak zorunda kalan Filistinlilerin hayatlarını daha da zorlaştırıyor.