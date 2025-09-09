İsrail Eyleminde Tutuklananlara Hapis İstemi

Haber: Zuhal ÇİLOĞLAN

(İSTANBUL) Filistin Eylem Komitesi tarafından İstanbul'daki IDEF 2025 Savunma Sanayi Fuarı'nda İsrail'e silah sağlayan şirketlere yer verilmesini protesto eden ve attıkları bir slogan gerekçe gösterilerek tutuklanan İsmail Çelik'in de aralarında bulunduğu 12 sanık hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla iddianame düzenlendi. Sanıklar hakkında 1 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Filistin Eylem Komitesi, İsrail'e silah, mühimmat ve askeri teknoloji sağlayan şirketlerin yer aldığı gerekçesiyle, İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenen 17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nı (IDEF 2025) protesto etmiş, eylemde, "Filistin halkı yalnız değildir", "Filistin'e özgürlük, İsrail'e boykot", "Soykırımcı sermaye İstanbul'dan defol", "Nehirden denize özgür Filistin", "Katil İsrail, işbirlikçi Erdoğan", "Katil İsrail, işbirlikçi AKP" sloganları atılmıştı. Söz konusu sloganlardan "Katil İsrail, işbirlikçi Erdoğan" sözleri gerekçe gösterilerek 8 kişi 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçlamasıyla gözaltına alınmış, hakimlik sorgularının ardından "kaçma ve delil karartma şüphesi" gerekçe gösterilerek 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçlamasıyla 8 kişiden 1'i tutuklanırken, 1 kişi için ev hapsi kararı verilmiş ve 6 kişi ise imza ve yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakılmıştı.

"Ailemi ben geçindiriyorum"

Tutuklanan İsmail Çelik'in ise hakimlik sorgusunda, "Görüntü kayıtlarındaki kişi ben değilim, slogan atmadım. Ben olay günü eylem alanındaydım ancak slogam atan kişi ben değilim. Ailemi ben geçindiriyorum. Tutuklama benim için ağır bir tedbir olur. Suçsuzum, serbest bırakılmayı talep ederim" dediği öğrenilmişti.

İddianame düzenlendi

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, tutuklu yargılanan İsmail Çelik'in de aralarında bulunduğu 12 sanık hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla iddianame düzenlendi. Sanıklar hakkında 1 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası istendi.