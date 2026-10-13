İsrail, Etiyopya'dan gelen kargo uçağını Endonezyalı mürettebat yüzünden geri çevirdi

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İsrail'in, mürettebatında diplomatik ilişkisi bulunmayan Endonezyalı bir kişi bulundurduğu gerekçesiyle Etiyopya'dan kalkan bir uçağa ülkeye iniş izni vermediği bildirildi.

İsrail'in Kanal 13 televizyonunun haberinde, Addis Ababa'dan kalkan bir kargo uçağında İsrail'in diplomatik ilişkisi bulunmayan Endonezya'dan bir mürettebat üyesinin tespit edildiği belirtildi.

Haberde, Ben Gurion Havalimanı'na sefer yapan Etiyopya Havayolları'na ait söz konusu kargo uçağının mürettebat listesinin Addis Ababa'dan kalktıktan sonra İsrail'e ulaşması üzerine uçağın Tel Aviv'e inişine izin verilmediği, rotasını geri çevirmesinin istendiği ve uçağın Etiyopya'ya geri döndüğü kaydedildi.

İsrail'in Kanal 12 televizyonunun haberinde de İsrail'in Etiyopyalı yetkililerden Endonezyalı mürettebat üyesinin değiştirilmesini talep ettiği ve Addis Ababa'ya dönen uçağın bu talebin yerine getirilmesinin ardından tekrar havalanarak Ben Gurion Havalimanı'na indiği aktarıldı.

Flydubai uçağında Ummanlı pilot bulunması tartışmalara neden olmuştu

Dubai'den Tel Aviv'e hareket eden Flydubai uçağı 30 Eylül'de Ürdün hava sahasında seyrettiği sırada önce genel acil durum kodu olan "7700", ardından uçağın kaçırıldığını ifade eden "7500" kodunu göndermiş, uçak Suudi Arabistan'a acil iniş yapmak zorunda kalmıştı.

Umman vatandaşı olduğu aktarılan yardımcı pilotun uçağı düşürme teşebbüsünde bulunduğu, kaptan pilotu bıçakladığı ve yolcuların kokpite girerek müdahale ettiği kaydedilmişti.

Diplomatik ilişkisi bulunmayan ülke vatandaşı mürettebat taşıyan uçakların İsrail'e inişine izin verilmemesine rağmen Flydubai uçağında Ummanlı bir yardımcı pilotun bulunması İsrail'de tartışmalara neden olmuştu.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Başsavcısı Hamad Seyf eş-Şamisi, Dubai-Tel Aviv seferini yapan Flydubai uçağına ilişkin soruşturmada, yardımcı pilotun 11 Eylül saldırılarından esinlenerek eylemi planladığı ve tek başına hareket ettiği itirafında bulunduğunu bildirmişti.

Kaynak: AA