İsrail, El Halil'deki Harem-i İbrahim Camisi'ni ikinci bir duyuruya kadar kapattı

İsrail ordusu, İran'a yönelik saldırıyla eş zamanlı işgal altındaki Batı Şeria'da aldığı bir dizi önlem kapsamında, güneydeki El Halil kentinde bulunan Harem-i İbrahim Camisi'ni ikinci bir duyuruya kadar kapatma kararı aldı.

Harem-i İbrahim Camisi Vakfı Müdürü Mutez Ebu Suneyne, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun, caminin "İran'a karşı savaş" gerekçesiyle ikinci bir duyuruya kadar kapatıldığını kendilerine bildirdiğini söyledi.

Ebu Suneyne, ordunun cami çalışanlarına, Harem-i İbrahim Camisi'nin Müslümanlar ve Yahudiler için derhal kapatılacağını, ikinci bir duyuruya kadar namaz kılınmasına izin verilmeyeceğini bildirdiğini ve çalışanların da bölgeden ayrılmaya zorlandığını dile getirdi.

- ABD ve İsrail'in İran'a saldırıları

İran ile ABD arasındaki müzakere süreci devam ederken İsrail ve ABD sabah saatlerinde İran'a ortak saldırılar düzenledi.

İsrail Savunma Bakanlığı, İsrail'in İran'a "önleyici saldırı" başlattığını duyurdu. ABD Başkanı Donald Trump da İran'a yönelik "büyük bir operasyon" başlattıklarını açıkladı.

Saldırılar kapsamında başkent Tahran, İsfahan, Kerec, Kum, Tebriz, Buşehr, Kirmanşah ve İlam kentleri hedef alındı.

İsrail ve İran, hava sahasını kapatırken İsrail genelinde olağanüstü hal ilan edildi, sirenler çaldı. İran'ın karşı saldırıları öncesinde İsrail halkını sığınaklara yönlendiren uyarılar yapıldı.

İran ordusu, ABD ve İsrail'in saldırılarına karşılık İsrail'e onlarca balistik füze ateşlendiğini duyurdu.

Kaynak: AA / Aysar Alais
