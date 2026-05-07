Albüm: İsrail Güçleri, Batı Şeria'da Filistinlilere Ait Üzüm Asmalarını Kökünden Söktü
İsrail askerleri, El Halil'deki yerleşim yolunu genişletmek amacıyla Filistinlilere ait arazilerde yüzlerce üzüm asmasını ağır makinelerle sökme işlemlerine devam ediyor.
EL HALİL, 7 Mayıs (Xinhua) -- İsrail güçleri, "60 No'lu Karayolu" olarak adlandırılan yerleşim yolunu genişletmek amacıyla Batı Şeria'nın El Halil kentinin doğusundaki El Buka bölgesinde Filistinlilere ait arazilerdeki yüzlerce üzüm asmasını ağır makineler kullanarak sökmeye devam ediyor.
Kaynak: Xinhua