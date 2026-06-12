Haberler

İsrail basını: Bir bölge ülkesi, eski işbirliğine rağmen İran'a saldırılarda İsrail'e hava sahasını kapattı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail’in İran’a düzenlediği saldırılar sırasında, geçmişte işbirliği yapan bir bölge ülkesi hava sahasını kapatarak İsrail’i hazırlıksız yakaladı. Tel Aviv, bu kararın siyasi mesaj taşıdığını düşünüyor.

İsrail'in bu hafta İran'a düzenlediği saldırılar sırasında bölgedeki bir ülkenin geçmişteki işbirliğine rağmen hava sahasını kapatmasıyla "büyük bir sürpriz yaşayarak" hazırlıksız yakalandığı bildirildi.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, adı açıklanmayan bir bölge ülkesi, geçmişteki saldırılarda izin vermesine rağmen bu hafta başında İran'a düzenlenen yeni saldırılar sırasında hava sahasını İsrail'e kapattı.

Haberde, İsrail yönetiminin iki ülke arasında geçmişte olduğu gibi bir işbirliği beklemesi nedeniyle bu kararın sürpriz olduğu ve Tel Aviv'in hazırlıksız yakalandığı belirtildi.

Habere göre İsrail, hava sahasını kapatma kararının siyasi bir mesaj verme amacı taşıdığına inanıyor.

İsrail ordusu 7 Haziran'da ateşkese rağmen Lübnan'ın başkenti Beyrut'un Dahiye bölgesine hava saldırısı düzenlemiş, İranlı yetkililer İsrail'in bu saldırısına tepki göstererek karşılık vereceklerini açıklamıştı.

İran'dan aynı gün akşam saatlerinde 3 dalga halinde ateşlenen füzeler nedeniyle İsrail'in kuzeyindeki birçok kentte sirenler çalmıştı.

İsrail ordusu da İran'ın batı ve orta kesimini hedef aldığını açıklamış, Tahran da bu saldırılara füzelerle yanıt vermişti.

Saldırıların 8 Haziran'da karşılıklı durdurulduğu bildirilmişti.

Kaynak: AA / Muhammet Nazım Taşcı
Soruşturmada yeni gelişme! Muhsin Yazıcıoğlu dosyası yeniden açılıyor

Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında yeni gelişme
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dünya Kupası'nın ilk gününe tribünler damga vurdu

Gol sevinçleri olay oldu

İneğin sahibi bağırarak yardım istedi, eline bıçağı alan olay yerine koştu

Sahibi bağırarak yardım istedi, eline bıçağı alan olay yerine koştu
Nihat Doğan'ın eski sevgilisi Tessy Ramos Correia tutuklandı! Evinden neler çıktı neler

Nihat Doğan'ın eski sevgilisi tutuklandı! Evinden neler çıktı neler
Antalya'da korku dolu dakikalar! Mahalleyi ayağa kaldırdı: Evini ateşe verip kendini içeri kilitledi

Dakikalarca direndi, ekipler seferber oldu
Kılıçdaroğlu, 7 belediye başkanının ipini çekiyor! Hepsinin 2 ortak özelliği var

7 belediye başkanının ipini çekiyor! Hepsinin 2 ortak özelliği var
Kim Kardashian'ın A Milli Takım için söyledikleri çok konuşuldu

A Milli Takımımız için söyledikleri bomba
Yönetmen Murat Saygı tutuklandı

Bir dönem magazinin gözdesiydi! Son dalgada eski eşi de tutuklandı