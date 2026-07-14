Kudüs Valiliği: İsrail, Kudüs'teki yerleşim yerini kent yapma kararıyla yerleşimi kalıcı hale getirmek istiyor

Kudüs Valiliği, İsrail'in, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün kuzeybatısındaki Filistin topraklarında inşa edilen "Givat Zeev" yerleşim yerini "kente" dönüştürme kararıyla yasa dışı yerleşimi kalıcı hale getirmeyi amaçladığını bildirdi.

Kudüs Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Tel Aviv yönetiminin Filistin topraklarında inşa edilen yasa dışı Givat Zeev yerleşim yerini kente dönüştürme kararının "yönetimsel veya düzenleyici bir adım" şeklinde görülmemesi gerektiği uyarısı yapıldı.

İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarında yerleşim alanlarını genişletme ve yerleşimi kalıcı hale getirme yönündeki sistematik politikaları çerçevesinde bu adımı attığına işaret edilen açıklamada, "İsrail yönetimi, bu adımları özellikle Kudüs kenti çevresinde atıyor." denildi.

Filistin topraklarındaki bir yerleşim yerine kent statüsünü verilmesinin yönetimsel yetkilerinin genişleyeceği ve hükümetten alacağı bütçenin artacağı anlamına geldiği vurgulanan açıklamada, Givat Zeev isimli yerleşim yerinin kent olma statüsüyle yeni yerleşim mahallelerini inşa etme ve daha fazla Yahudi yerleşimciyi bölgeye getirmenin önü açılacağına işaret edildi.

Givat Zeev yerleşiminin Doğu Kudüs'ün kuzeybatısındaki stratejik bir konumda yer aldığı belirtilen açıklamada, söz konusu yerleşim yerinin Kudüs'ü kuşatmaya alan yerleşim halkalarından biri olduğu kaydedildi.

Açıklamada, Givat Zeev yerleşim yerinin ayrıca Kudüs kentinin kuzeyindeki yerleşim alanlarıyla bağlantıyı güçlendirdiği gibi Filistin kentleri olan Kudüs ile Ramallah arasındaki bağlantıyı da zayıflatma görevi gördüğü bilgisi paylaşıldı.

İsrail Ordusu Merkez Komutanı General Avi Bluth, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün kuzeybatısında yer alan Givat Zeev isimli yasa dışı yerleşim yerini kente dönüştürme yönünde bir kararı imzalamıştı.

İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich de söz konusu kararın yerleşimi pekiştirme ve bağımsız Filistin devletinin kurulmasını engelleme adımları kapsamında alındığını söylemişti.