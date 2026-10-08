İsrail, Doğu Kudüs'teki İngiltere Konsolosluğu'nu kapattı, 20 diplomat ayrılacak

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İsrail, işgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistin nezdindeki İngiltere Konsolosluğu'nun faaliyetlerine son verildiğini duyururken, misyonun diplomatik temsilcilik olarak hizmet vereceği bildirildi.

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Londra yönetimiyle konuya ilişkin bir diyalog yürüterek mutabakata vardıklarını açıkladı.

Mutabakat kapsamında, işgal altındaki Doğu Kudüs'teki İngiltere Konsolosluğu'nun bugün görevini tamamladığını kaydeden Saar, Başkonsolos dahil 20 İngiliz diplomatın görevini sonlandırarak İsrail'den ayrılacağını aktardı.

Saar, buna karşın binanın İngiltere'ye ait olduğunu ve diplomatik faaliyetin 7 İngiliz diplomat tarafından devam ettirileceğini belirtirken İsrail basını, faaliyetlerine son verilen konsolosluğun, diplomatik temsilcilik olarak hizmet vereceğini yazdı.

Öte yandan, bugün sabah saatlerinde konsolosluğun tabelalarının söküldüğü görüldü.

"İngiltere karşı adım atmayacak"

İsrail Dışişleri Bakanı, iki ülke arasında varılan mutabakat kapsamında, Londra'nın attıkları adımlara yanıt vermeyeceğini aktardı.

Hükümetler arasında diyaloğun devamı konusunda mutabakata vardıklarını ileri süren Saar, İngiltere'nin işgal altındaki Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşimlerine karşı aldığı yaptırım kararına yanıt olarak 8 Eylül'de duyurdukları tüm yanıtların uygulamaya konulmuş olduğunu savundu.

Saar, bu kapsamda, Kiryat Gat'taki merkezden İngiliz temsilcilerinin uzaklaştırıldığını, Londra'nın işgal altındaki Batı Şeria'da Filistin Yönetimine ait güçlerin eğitilmesine yönelik faaliyetlerinin durdurulduğunu, çoğu milletvekili 12 İngiliz vatandaşının İsrail'e girişinin yasaklandığını ve bugün de İngiliz Konsolosluğu'nun faaliyetlerine son verildiğini kaydetti.

Gelecekte iki ülkenin kriz yaşayıp yaşamayacağına ilişkin garanti veremeyeceğini ifade eden Saar, "İsrail'e karşı hareket eden her ülke, bunun bir bedeli olacağını bilmelidir." tehdidinde bulundu.

Ne olmuştu?

Aralarında İngiltere ve Fransa'nın da bulunduğu 12 ülke, 8 Eylül'de işgal altındaki Filistin topraklarını gasbeden İsrail yerleşimleriyle ticareti yasaklama niyetini açıklamıştı.

İsrail, İngiltere'ye başta Doğu Kudüs'teki konsolosluğun faaliyetlerine son verilmesi olmak üzere 4 adımla yanıt vereceğini duyurmuştu.

Kaynak: AA