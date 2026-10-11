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İsrail, Doğu Kudüs'te iki Filistinli aileyi evlerini kendi elleriyle yıkmaya zorladı

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İsrail makamlarının Doğu Kudüs'te iki Filistinli aileyi evlerini kendi elleriyle yıkmaya mecbur bıraktığı bildirildi. Beyt Hanina ve Et-Tur beldelerindeki zorlamada, Et-Tur'da 20 yıldır ayakta olan 200 metrekarelik ev yıkıldı; evde 16 kişilik ailenin yaşadığı belirtildi.

İsrail makamlarının, işgal altındaki Doğu Kudüs'te, iki Filistinli aileyi "ruhsatsız yapıldığı" iddiasıyla evlerini kendi elleriyle yıkmaya mecbur bıraktığı bildirildi.

Filistin yönetimine bağlı Kudüs Valiliğinden yapılan iki ayrı açıklamada, İsrail makamlarının Beyt Hanina ve Et-Tur beldelerinde Filistinlileri evlerini yıkmaya zorladığı belirtildi.

Açıklamada, İsrail makamlarının Beyt Hanina beldesinde Filistinli Fadıl er-Recebi'yi ruhsatsız inşa edildiği gerekçesiyle evini kendi eliyle yıkmak zorunda bıraktığı ifade edildi.

İsrail'e bağlı Kudüs Belediyesinin diğer yıkım zorlamasını ise Et-Tur beldesinin Şeyh Anbar Mahallesi'nde gerçekleştirdiği kaydedildi.

Belediyenin baskısıyla Filistinli Müluk Kazim Abdullah'ın 20 yıldır ayakta olan evini yıktığı aktarıldı.

Yıkılan 200 metrekarelik evde 16 kişilik bir ailenin yaşadığı bilgisi paylaşıldı.

Ruhsat engeli ve ağır para cezaları

İsrail makamları, Doğu Kudüs'teki Filistinlileri, belediye ekiplerinin yıkım yapması halinde tahsil edilecek yüksek yıkım masraflarını ödememek için evlerini kendi elleriyle yıkmaya zorluyor.

Filistinliler ve insan hakları kuruluşları, İsrail'in Doğu Kudüs'te Filistinlilere imar ruhsatı vermemek için ağır kısıtlamalar uyguladığını, bu durumun insanları ruhsatsız yapı inşa etmeye mecbur bıraktığını ve evlerini yıkım riskiyle karşı karşıya getirdiğini vurguluyor.

Birleşmiş Milletler ve uluslararası toplum, Doğu Kudüs'ü işgal altındaki topraklar olarak kabul ediyor ve İsrail'in 1980 yılında şehri tek taraflı ilhakını tanımıyor.

Kaynak: AA
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