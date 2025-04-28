İsrail Dışişleri Bakanı Uluslararası Adalet Divanı'nda Duruşmalara Katılmayacak

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, Uluslararası Adalet Divanı'nda (UAD) bugün başlayan Tel Aviv'in Birleşmiş Milletler (BM) kuruluşlarına yönelik kısıtlamalarının hukuki sonuçlarını değerlendiren danışma görüşü duruşmalarına katılmayacaklarını ilan ederek mahkemeye tepki gösterdi.

Dışişleri Bakanı Saar, İsrail'in BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansını (UNRWA) yasaklamasına ilişkin duruşmalar hakkında açıklamalarda bulundu.

Hollanda'nın idari başkenti Lahey'deki Barış Sarayı'nda başlayan ve 5 gün sürecek duruşmalara katılmayacaklarını duyuran Saar, " İsrail, bu sirkin bir parçası olmayacaktır." ifadesini kullandı.

"UAD'nin İsrail'e karşı bir başka utanç verici davanın müzakerelerine başladığını" iddia eden Saar, İsrail'in "çifte standarda" maruz kaldığını öne sürdü.

Saar, BM'nin "yozlaşmış, İsrail ve Yahudi karşıtı bir kurum haline geldiği" iddiasında bulundu.

İsrail'in BM kuruluşlarına yönelik kısıtlamaları Uluslararası Adalet Divanı'nda

İsrail Meclisinin 28 Ekim 2024'te UNRWA'nın faaliyetlerini kısıtlayan yasaları kabul etmesi ve 31 Ocak 2025'te Doğu Kudüs'teki UNRWA operasyonlarını sonlandırmasına ilişkin UAD danışma görüşü duruşmalarında; 39 ülkenin yanı sıra Arap Birliği, İslam İşbirliği Teşkilatı, Afrika Birliği ve BM de sunum yapacak.

Türkiye görüşünü 30 Nisan'da sunacak; duruşmaların tamamı ise 2 Mayıs'ta sona erecek.

Danışma görüşüne ilişkin yazılı beyanda bulunan İsrail, sözlü duruşmalarda yer almayacak.

Süreç, sözlü sunumların ardından Divan yargıçlarının danışma görüşünü hazırlamak için müzakereye başlamasıyla devam edecek.

UAD, danışma görüşlerini genellikle 4 veya 6 aylık bir süre içerisinde açıklıyor.