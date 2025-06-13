İsrail Dışişleri Bakanı Saar, İran'a Saldırıları Görüşmek Üzere Dışişleri Bakanlarıyla Telefon Görüşmeleri Gerçekleştirdi

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İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, İran'a yönelik saldırılar üzerine dünya genelindeki mevkidaşlarıyla telefon görüşmeleri yaparak acil durum odası kurduklarını açıkladı. Yabancı bakanlarla yapılan görüşmelerde İran'ın nükleer ve füze programları üzerine endişeler ifade edildi.

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, İran'a başlattıkları saldırılar üzerine farklı ülkelerden mevkidaşlarıyla telefon görüşmeleri yaptığını açıkladı.

İsrail Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Saar, gece saatlerinden itibaren dünya genelindeki mevkidaşlarıyla telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.

Ayrıca Dışişleri Bakanlığında acil durum odası kurulduğu, dünya genelindeki İsrail diplomatik misyonlarına, İran'a yönelik saldırıların basında savunulması için talimat verildiği aktarıldı.

Alman Dışişleri Bakanı Johann Wadephul'a İran'a saldırı kararının "kabinede oy birliğiyle alındığını" aktaran Saar, görüşmede "Diğer tüm seçenekler tükendikten sonra bu kararı son dakikada aldık." ifadesini kullandı.

Saar, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansının son raporunda İran'ın ihlallerine yer verdiğini belirterek "İran'ı durdurmak zorunda olduklarını, kendilerini zorlu günlerin beklediğini ancak başka seçenekleri kalmadığını" ileri sürdü.

İsrail Dışişleri Bakanı, aynı şekilde İtalyan mevkidaşı Antonio Tajani ile İran'a saldırıları görüştüğünü bunun yanı sıra Gazze, ateşkes ve esir takasını ele aldıklarını kaydetti.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas ile de görüşen Saar, İran'ın nükleer programının kısıtlanması ve uzun menzilli füze çalışmalarına işaret ederek "İran'ın mevcut füze programı ve yenilerini inşa etme hızının, Tahran'ı dünyanın birinci füze üreticisi hale getirdiğini, İran'ın İsrail'i yok etmek için çalıştığını, füze imalatı ve nükleer tehditle İsrail'e karşı dramatik bir tehdit oluşturduğunu" iddia etti.

Saar, İran'ın uzun menzilli füze programının Avrupa'yı da tehdit ettiğini ileri sürdü.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot ile görüşen İsrail Dışişleri Bakanı, İran saldırılarıyla Tel Aviv'in hedeflerini açıkladığını, "İsrail'e yönelik varoluşsal tehditler ortadan kaldırılana kadar adımlarının devam edeceğini, Fransa'nın İsrail'i destekleyen açıklamalarından dolayı mevkidaşına teşekkür ettiğini" paylaştı.

Kaynak: AA / Enes Canlı - Güncel
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