İsrail, Suriye'de Yeni Bir "Silahsızlandırılmış Bölge" Talep Etti

İsrail'in BM Daimi Temsilcisi Danny Danon, Suriye'nin başkenti Şam'dan başlaması planlanan yeni bir silahsız bölge oluşturulması gerektiğini vurguladı. Bu bölge, İran ve diğer grupların kuzey sınırda varlık göstermesinin engellenmesi amacıyla talep ediliyor.

(ANKARA) – İsrail'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Danny Danon, Suriye'nin başkenti Şam'dan mevcut tampon bölgeye kadar uzanan silahsızlandırılmış bir bölge oluşturulması çağrısında bulundu.

İsrail'in Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Danny Danon, Suriye'de silahsız bölge oluşturulması çağrısı yaptı. Başkent Şam'dan BM tarafından oluşturulan tampon bölgeye uzanan yeni bir "silahsız bölge" talep eden Danon, "İsrail'in İran, Hizbullah, Hamas veya başka herhangi bir grubun kuzey sınırında yeniden konuşlanmasına veya varlık göstermesine izin vermeyeceğini" aktardı.

Danny Danon, BM Güvenlik Konseyi oturumunda "Tel Aviv'in kuzey sınırlarını savunacağını" vurgulayarak, "terörist ve silahlı unsurlar" olarak nitelendirdiği grupların "İsrail sınırı yakınlarında faaliyet göstermesine müsaade edilmeyeceğini" belirtti.

Suriye'nin cevabı ise Suriye BM Daimi Temsilcisi İbrahim Elbi'den geldi. Elbi, "İsrail'in ihlallerini sürdürmesine rağmen Şam'ın Tel Aviv ile 1974 yılında imzalanan Kuvvetlerin Çekilmesi Anlaşması'na bağlı olduğunu" ifade etti. Elbi, "Kontrolü sağlamak için güvenlik güçlerimizin İsrail sınırında bulunmasına ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı.

Suriye ve İsrail arasındaki tampon bölge

Suriye ile İsrail arasındaki tampon bölge, 1974 tarihli anlaşma uyarınca Golan Tepeleri'nde BM tarafından oluşturulan bir ayrım bölgesi olma özelliği taşıyor. "Mor Hat" olarak bilinen ve uluslararası gözlem gücünün bulunduğu bu hat, iki bölgeyi birbirinden ayırıyor.

İsrail güçleri, Suriye basınına göre "neredeyse günlük olarak" sınır ihlallerini sürdürüyor. İsrail'in, Esad rejiminin geçen yıl devrilmesinden bu yana, Hermon Dağı gözlem noktası da dahil olmak üzere "1974 tarihli tampon bölgeyi aşarak güney Suriye'ye asker ve askeri teçhizat konuşlandırdığı" belirtildi. Suriyeli ve İsrailli yetkililer arasında ABD arabuluculuğunda sınır bölgesinde istikrarı sağlamayı amaçlayan müzakereler ise eylül ayından beri durmuş vaziyette.

