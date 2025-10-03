İsrail'den İran'a Saldırı Uyarısı: 'Olay Bitmedi'

İsrail Evimiz Partisi Lideri Avigdor Liberman, Tel Aviv ile Tahran arasındaki "olayın" henüz bitmediğini savunarak " İran'ın İsrail'e saldırı düzenleyebileceğini" ileri sürdü.

Liberman, Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı yazılı açıklamada İran hakkında değerlendirmelerde bulundu.

İsrail ile İran arasında hazirandaki çatışmalara işaret ederek iki ülke arasındaki "olayın" henüz sonlanmadığını savunan Liberman, "İran olayının bittiğini düşünenler yanılıyor ve yanıltıyorlar." yorumunda bulundu.

Liberman, İran'ın savunma ve askeri kapasitelerini "güçlendirdiğini" dile getirerek, "Bu sefer İranlılar bizi şaşırtmaya çalışıyor gibi görünüyor." ifadesini kullandı.

"İran'ın İsrail'e saldırabileceği" değerlendirmesinde bulunan Liberman, İsraillilerden ülkedeki tatil sezonunda dikkatli olmalarını ve korunaklı alanların yakınlarında bulunmaları çağrısı yaptı.