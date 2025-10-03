Haberler

İsrail'den İran'a Saldırı Uyarısı: 'Olay Bitmedi'

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail Evimiz Partisi Lideri Avigdor Liberman, İran'ın İsrail'e saldırı düzenleyebileceğini belirterek, iki ülke arasındaki gerginliğin devam ettiğini vurguladı. Liberman, İsraillilere tatil sezonunda dikkatli olmaları çağrısında bulundu.

İsrail Evimiz Partisi Lideri Avigdor Liberman, Tel Aviv ile Tahran arasındaki "olayın" henüz bitmediğini savunarak " İran'ın İsrail'e saldırı düzenleyebileceğini" ileri sürdü.

Liberman, Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı yazılı açıklamada İran hakkında değerlendirmelerde bulundu.

İsrail ile İran arasında hazirandaki çatışmalara işaret ederek iki ülke arasındaki "olayın" henüz sonlanmadığını savunan Liberman, "İran olayının bittiğini düşünenler yanılıyor ve yanıltıyorlar." yorumunda bulundu.

Liberman, İran'ın savunma ve askeri kapasitelerini "güçlendirdiğini" dile getirerek, "Bu sefer İranlılar bizi şaşırtmaya çalışıyor gibi görünüyor." ifadesini kullandı.

"İran'ın İsrail'e saldırabileceği" değerlendirmesinde bulunan Liberman, İsraillilerden ülkedeki tatil sezonunda dikkatli olmalarını ve korunaklı alanların yakınlarında bulunmaları çağrısı yaptı.

Kaynak: AA / Mustafa Deveci - Güncel
Ali Babacan gündem yaratan fotoğrafın perde arkasını Haberler.com'a anlattı

Gündem yaratan fotoğrafın perde arkasını ilk kez anlattı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
2 gün 2 gece süren aşiret düğününde takı töreninde servet bıraktılar

Düğün 2 gün 2 gece sürdü! Takı kuyruğunda servet bıraktılar
TMSF, Ekotürk TV'yi 26 milyon lira bedelle satışa çıkardı

Türkiye'nin dev televizyon kanalı satışa çıkarıldı! İşte istenen bedel
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.