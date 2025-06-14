İsrail'den İran'a Hava Saldırısı: Mehrabad Havalimanı Hedef Alındı

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İsrail'in İran'ın batısındaki Mehrabad Havalimanı yakınlarını vurduğu bildirildi. Bölgeden yoğun dumanlar yükselirken, Tahran merkezinde insansız hava araçları ve patlama sesleri duyuluyor. Hava savunma sistemleri ateşleniyor.

İsrail'in İran'ın batısındaki Mehrabad Havalimanı yakınlarını vurduğu bildirildi.

Mehrabad Havalimanı'nın çevresinin hedef alınmasının ardından bölgede yoğun dumanlar yükseldiği görüldü.

Öte yandan uzun süredir Tahran'ın merkezinde insansız hava araçlarının (İHA) sesleri ve kısa aralıklarla şiddetli patlama sesleri duyuluyor.

Hava savunma sistemleri de uzun süredir hedeflere karşı koymak için ateşleniyor.

Kaynak: AA / Ahmet Dursun - Güncel
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