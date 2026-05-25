Haberler

İsrail Genelkurmay Başkanı, Hizbullah'ın İHA saldırılarına karşı Beyrut'taki binaları bombalamayı önerdi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, Hizbullah'ın insansız hava araçlarına karşı çözüm bulunamaması üzerine güvenlik kabinesinde Beyrut'un hedef alınmasını teklif etti. Maliye Bakanı Smotrich de her İHA'ya karşılık Dahiye'de 10 binanın yıkılması gerektiğini savundu.

İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, güvenlik kabinesi toplantısında, İsrail ordusunun çözüm bulamadığı Hizbullah'ın insansız hava araçları (İHA) ile düzenlediği saldırılara karşı Lübnan'ın başkenti Beyrut'u hedef alma teklifinde bulundu.

İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesi, dün düzenlenen İsrail güvenlik kabinesi toplantısında, ABD-İran müzakerelerinin yanı sıra Hizbullah'ın İHA saldırılarının da ele alındığını aktardı.

Toplantıda İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Lübnan'da İHA tehdidine acil çözüm bulunmasını istemesi üzerine Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, "Kendimizi koruyamıyoruz; her insansız hava aracına karşılık Dahiye'de 10 binayı yıkmak zorundayız." ifadesini kullandı.

İsrail devlet televizyonu KAN, Genelkurmay Başkanı Zamir'in de Smotrich'in teklifine destek vererek "Hizbullah'ın patlayıcı dron tehdidine yanıt olarak Beyrut'taki binalara saldırı düzenlenmeli." dediğini aktardı.

İsrail Maliye Bakanı Smotrich, bugün kabinedeki teklifini, işgal altındaki Batı Şeria'da yaptığı bir konuşmada tekrar dile getirdi.

Stratejik bir tehdide savunma değil, denklem değiştirerek yanıt verilmesi gerektiğini savunan Smotrich, İsrail'in her yerine ağlar kuramayacaklarını belirterek Lübnan'a orantısız saldırı düzenlemeleri gerektiğini savundu.

Kaynak: AA / Faruk Hanedar
CHP'de yeni dönem! 'Mutlak butlan' kararı kapıya asıldı

İsimler tek tek söküldü, binaya girmek isteyen önce bu yazıyı okuyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Türkiye'nin en büyük barajının kapakları açıldı, her yer göle döndü

Türkiye'nin en büyük barajının kapakları açıldı, manzara bu oldu
Bülent Şakrak, 16 yaş küçük sevgilisiyle deniz sezonunu açtı

16 yaş küçük sevgilisiyle deniz sezonunu açtı! Resmen aşka geldiler
Eskişehir'de kaybolan 15 yaşındaki küçük kızdan iyi haber

Şehir alarma geçmişti! Kaybolan 15 yaşındaki Yağmur'dan iyi haber
Gazze'deki soykırım saldırılarına katılan İsrail askeri intihar etti

Gazze’deki soykırım sonrası ülkede yankı uyandıran ölüm
Rasim Ozan Kütahyalı'nın tutuklandığı operasyonda '5 lira' detayı

Rasim Ozan Kütahyalı'nın parolası deşifre oldu: 5 lira kullanmışlar
163 yıllık tekstil devi iflas etti! Tüm ürünler yarı fiyatına satışa çıkarıldı

163 yıllık tekstil devi iflas etti! Tüm ürünler yarı fiyatına satışa çıkarıldı
Türkiye'de de çok sayıda mağazası olan dev marka satılıyor

Dev marka satılıyor! Türkiye'de de çok sayıda mağazası var