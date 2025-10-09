Haberler

İsrail'den dönen milletvekilleri İstanbul'a ulaştı

Özgürlük Filosu Koalisyonu'ndaki milletvekilleri Sema Silkin Ün, Mehmet Atmaca ve Necmettin Çalışkan, İsrail'in el koyduğu gemiden döndükten sonra Azerbaycan Havayolları ile İstanbul'a geldi. Havalimanında partililer ve aileleri tarafından karşılandılar.

İsrail'in yasa dışı şekilde el koyduğu Özgürlük Filosu Koalisyonu'ndaki gemide yer alan milletvekilleri Sema Silkin Ün, Mehmet Atmaca ve Necmettin Çalışkan, Azerbaycan Havayolları'na ait uçakla İstanbul'a geldi.

Milletvekilleri, İsrail'in başkenti Tel Aviv'de bulanan Ben Gurion Havalimanı'ndan Azerbaycan Havayolları'na ait uçakla öğlen saatlerinde Başkent Bakü'ye gitti.

Yeni Yol Partisinden Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün, Bursa Milletvekili Mehmet Atmaca ve Hatay Milletvekili Necmettin Çalışkan, daha sonra Bakü'den kalkan Azerbaycan Havayolları'na ait uçakla 22.20'de İstanbul Havalimanı'na indi.

Milletvekilleri, havalimanının VIP salonunda, aileleri, Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, TBMM Türkiye-Filistin Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, Yeni Yol Partisi Grup Başkanı Bülent Kaya ile partililer ve vatandaşlar tarafından karşılandı.

Kaynak: AA / Kenan Irtak - Güncel
