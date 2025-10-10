Haberler

İsrail'den Dönen Milletvekilleri Adli Tıp Kurumu'na Getirildi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Özgürlük Filosu Koalisyonu'ndaki gemide yer alan ve Türkiye'ye dönen Sema Silkin Ün, Mehmet Atmaca ve Necmettin Çalışkan, İstanbul Havalimanı'ndan Adli Tıp Kurumu Başkanlığına getirildi.

İsrail'in yasa dışı şekilde el koyduğu Özgürlük Filosu Koalisyonu'ndaki gemide yer alan ve Türkiye'ye dönen milletvekilleri, Adli Tıp Kurumu Başkanlığına getirildi.

Yeni Yol Partisinden Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün, Bursa Milletvekili Mehmet Atmaca ve Hatay Milletvekili Necmettin Çalışkan, Azerbaycan Havayolları uçağıyla geldikleri İstanbul Havalimanı'ndaki karşılamanın ardından buradan ayrıldı.

Milletvekilleri, sağlık kontrolünden geçirilmek ve ifadeleri alınmak üzere Bahçelievler'deki Adli Tıp Kurumu Başkanlığına getirildi.

İsrail'in yasa dışı şekilde el koyduğu Özgürlük Filosu Koalisyonu'ndaki gemide yer alan milletvekilleri, İsrail'in başkenti Tel Aviv'de bulanan Ben Gurion Havalimanı'ndan Azerbaycan Havayolları'na ait uçakla dün öğlen saatlerinde Başkent Bakü'ye gitmişti.

Yeni Yol Partisinden Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün, Bursa Milletvekili Mehmet Atmaca ve Hatay Milletvekili Necmettin Çalışkan, daha sonra Bakü'den kalkan Azerbaycan Havayolları'na ait uçakla dün 22.20'de İstanbul Havalimanı'na inmişti.

Kaynak: AA / Mehmet Ali Derdiyok - Güncel
İsrail kabinesi, Gazze'de ateşkes anlaşmasını onayladı

Hamas'ın ardından İsrail kabinesi de kararını açıkladı
Havadan bırakılan kuduz aşıları ilçeyi paniğe sürükledi

Havadan ilçeye bırakıldı, gören vatandaşlar büyük panik yaşadı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sergen Yalçın Fenerbahçe'nin bir yıldızını daha istiyor

Fenerbahçe'nin bir yıldızını daha istiyor
Havadan bırakılan kuduz aşıları ilçeyi paniğe sürükledi

Havadan ilçeye bırakıldı, gören vatandaşlar büyük panik yaşadı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.