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İsrail'den biri muhafız 7 Filistinliye Mescid-i Aksa'ya 6 ay giriş yasağı

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İsrail'in aralarında bir Aksa muhafızının da bulunduğu 7 Filistinliye Mescid-i Aksa'ya 6 ay boyunca giriş yasağı getirdiği bildirildi.

İsrail'in aralarında bir Aksa muhafızının da bulunduğu 7 Filistinliye Mescid-i Aksa'ya 6 ay boyunca giriş yasağı getirdiği bildirildi.

Kudüs Valiliğinden yapılan açıklamada, "İşgal makamları bir gün içinde aralarında Aksa muhafızı Samir Ebu Kuveydir ile Emin el-Abbasi'nin de bulunduğu 7 Kudüslü hakkında 6 ay boyunca Mescid-i Aksa'ya giriş yasağı kararı aldı." denildi.

Söz konusu 7 Filistinlinin girmesinin yasaklandığı bölgeleri gösteren haritaların da eklendiği kararın, Mescid-i Aksa'nın tüm avluları, girişleri ve buraya ulaşan yolları kapsadığı belirtildi.

İsrail'in bu uygulmalarla "Kudüslülerin Mescid-i Aksa'ya erişimini kısıtlamayı amaçlayan işgal politikasını tırmandırmayı" hedeflediği vurgulandı.

Valiliğin tespit edip belgeleyebildiği verilere göre, yılbaşından bu yana Mescid-i Aksa'dan uzaklaştırmaya yönelik kararların sayısı 850'yi aştı.

Öte yandan valilik, 220 İsraillinin, İsrail güçlerinin koruması altında, sabah ve akşam saatlerinde Megaribe Kapısı'ndan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlediği bilgisini paylaştı.

Kudüs Valiliği, geçen ağustos ayında 5 bin 209 İsraillinin Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlediğine işaret etti.

Yahudiler, dini yılbaşı bayramı olarak bilinen "Roş Haşana'dan (12-13 Eylül) başlamak üzere Yom Kippur (Kefaret günü-21 Eylül), "Sukot Bayramı" (Çardaklar Bayramı 26 Eylül-2 Ekim) ve Simhat Tora (3-4 Ekim) bayramlarını kutlayacaklar.

Yahudi bayramlarının yaklaşmasıyla, Kudüs'te yaşayan Filistinliler hakkında verilen Mescid-i Aksa'dan uzaklaştırma kararlarında artış yaşanıyor.

Kaynak: AA
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