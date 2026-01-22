İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden 4 parti seçimlerde ortak liste çıkarmak için önanlaşma imzaladı

İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden dört partinin lideri, 2026 yılında yapılması beklenen genel seçimlere "Ortak Liste" ile katılmak için önanlaşma imzaladı.

Arab48 sitesinin haberine göre, Hadaş, Balad, Ta'al, Ra'am partilerinin sırasıyla liderleri Eymen Avde, Sami Ebu Şehade, Ahmet Tıybi ve Mansur Abbas, Sahnin kentinde bir araya gelerek seçimlerde ortak liste çıkarma kararı aldı.

İsrail polisinin Arapların yaşadığı bölgelerde işlenen suçlara müdahalesiz kalarak suçluları teşvik etmesi nedeniyle Sahnin kentinde düzenlenen protestonun ardından bir araya gelerek "Ortak Liste Şimdi" başlıklı önanlaşmayı imzalayan liderler, söz konusu adımın kamuoyundan gelen yoğun baskılar sonucu atıldığını vurguladı.

Balad lideri Sami Ebu Şehade yaptığı açıklamada, Sahnin'de son günlerde yaşananların Arap toplumuna moral verdiğini belirterek "Bu, toplum olarak ayakta durabileceğimizi gösterdi. Bu, her şeyden daha önemli." ifadelerini kullandı.

"Ortak Liste'nin" İsrail Meclisi'nde ikinci ya da üçüncü en büyük siyasi blok haline gelebileceğini belirten Ebu Şehade, grubun parlamentodaki etkinliğini, komitelerdeki temsil gücü ve uluslararası alandaki çalışma kapasitesini artıracağını vurguladı.

Öte yandan haberde, İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden partilerin yeniden ortak liste çıkarması çağrısının ilk olarak Sahnin'deki protestoya öncülük eden iş insanı Ali Zübeydat'tan geldiği bildirilirken göstericilerin söz konusu çağrıya alkış ve sloganlarla destek verdiği aktarıldı.

İsrail'de 2019 yılında yapılan seçimlerde Hadaş, Balad, Ta'al ve Ra'am partilerinin bir araya gelerek kurduğu Ortak Liste 13 sandalye çıkararak 120 sandalyeli İsrail Meclisi'nin en büyük üçüncü grubu olmayı başarmıştı. Ortak Liste bir sonraki yıl yapılan erken seçimlerde ise milletvekili sayısını 15'e çıkarmıştı.