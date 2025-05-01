İsrail'deki Dürzilerden Suriye'ye Müdahale Çağrısı

İsrail'deki Dürziler, Suriye hükümetine bağlı güvenlik güçlerine karşı düzenlenen saldırılar nedeniyle başlayan çatışmaya müdahale edilmesi için ülkenin kuzeyinde çeşitli noktalarda gösteriler düzenledi.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, gösteriler sebebiyle bazı yollar kapandı ve trafik yoğunluğu oluştu.

Ülkenin kuzeyindeki çeşitli bölgelerde yollarda ateş yakarak gösteri düzenleyen Dürzilerin, 6 numaralı otoyolda trafik akışını çift yönlü olarak engellediği kaydedildi.

İsrail ordusunda görevli bazı Dürzi askerlerin Başbakan Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yisrael Katz'dan çatışmalara dahil olmak için Suriye'ye geçiş izni talep ettiği aktarıldı.

Yedioth Ahronoth gazetesine konuşan bir Dürzi İsrail askeri, "İsrail ise bize verdiği sözleri tutmuyor." ifadesini kullandı.

"Yahudiler ve Dürziler arasında tarihi bir ittifak var." diyen asker, kendilerinin İsrail için öldüğünü belirterek hükümeti Suriye'ye müdahaleye çağırdı.

Asker, İsrail'in harekete geçmemesi halinde kendilerinin harekete geçeceği tehdidinde bulundu.

İsrail ordu radyosu, yaklaşık 4 saat süren gösterinin ardından kuzeydeki 6 numaralı karayolunun trafiğe açıldığını bildirdi.

Öte yandan Israel Hayom gazetesi, Dürzi liderlerin başbakanlık konutu önünde gösteri yapmak üzere yola çıktığını aktardı.

İsrail Savunma Bakanı Katz, Dürzi grupların Suriye hükümetine bağlı güvenlik güçlerine karşı saldırılarıyla başlayan çatışmalara işaret ederek Şam yönetimine saldırı tehdidinde bulunmuş, Dışişleri Bakanı Gideon Saar da bugün bir resepsiyonda yaptığı konuşmada, uluslararası toplumu Suriye'ye müdahale etmeye çağırmıştı.

Dürzi toplumunu Şam yönetimine karşı kışkırtan İsrail, dün Dürzileri koruma bahanesiyle Suriye'ye saldırılar düzenlemişti.

Suriye'nin başkenti Şam'ın güneyinde silahlı Dürzi grupların Suriye hükümetine bağlı güvenlik güçlerine karşı saldırılarıyla başlayan çatışmalarda yaralanan çok sayıda Dürzi'nin, tedavi için İsrail'e getirildiği bildirilmişti.

Suriye yönetimi, Şam'ın güneyinde yer alan Ceramane Mahallesi'nde bazı Dürzi silahlı grupların başlattığı ve Sahnaya semtine yayılan çatışma sonrası bölgede dün kontrolü sağladığını bildirmişti.