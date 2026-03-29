İsrail'de 13 suçtan hüküm giyen Bakan Ben-Gvir'e "suçlu" diyen polise disiplin cezası kararı

İsrail polisi, 13 suçtan hüküm giymiş Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'e 'hüküm giymiş suçlu' diyen polis memuruna disiplin cezası verdi. Ben-Gvir, bir kısım suçlamalar nedeniyle Yüksek Mahkeme'ye görevden alınması için başvuruldu.

İsrail'in Haaretz gazetesinin haberine göre, İsrail polisi, yürüttüğü soruşturmada, "terör örgütünü desteklemek" de dahil 13 suçtan sabıka kaydı bulunmasına rağmen Ben-Gvir'e "hüküm giymiş suçlu" ifadesinin kullanılmasını "siyasi açıklama" olarak değerlendirerek, memura disiplin cezası verme kararı aldı.

İsrail polisini "özel milis gücüne dönüştürmekle" suçlanan Bakan Ben-Gvir'in 13 suçtan sabıkası bulunuyor. Bunların arasında "ırkçılığa teşvik eden yayın yapmak", "terör örgütüyle özdeşleştiğini ifade etmek", "terör örgütü için propaganda yapmak", "yasa dışı bir toplantıya katılmak", "isyana katılmak" ve "mülke zarar vermek" gibi suçlar yer alıyor.

İsrail Başsavcısı Gali Baharav-Miara, polis teşkilatına siyasi ve hukuka aykırı biçimde müdahale ettiği, bunun demokratik düzeni zedelediği gerekçesiyle Ben-Gvir'in görevden alınması için Yüksek Mahkemeye başvurmuştu.

Yüksek Mahkeme, Ben-Gvir'in görevden alınması taleplerine ilişkin duruşmayı 15 Nisan'a ertelemişti.

Kaynak: AA / Faruk Hanedar
İsrail adres verdi, uçaklar peş peşe havalandı! İran'ın birçok kentinde patlama

İsrail adres verdi, uçaklar peş peşe havalandı! Birçok kentte patlama
İzzet Ulvi Yönter'in istifası sonrası Bahçeli'den ilk açıklama

İzzet Ulvi Yönter'in sürpriz istifası sonrası Bahçeli'den ilk açıklama
Millet kuyumculara hücum etmişti: Dev bankadan altın için çılgın tahmin

Millet kuyumculara hücum etmişti: Dev bankadan altın için çılgın tahmin
İçişleri Bakanlığı'ndan 8 ilimiz için 'sarı' kodlu uyarı

İçişleri Bakanlığı'ndan 8 ilimiz için uyarı: Çok şiddetli geliyor
Kasiyerle tartışan askeri personel aracıyla istasyona daldı

Askeri personel akaryakıt istasyonunda dehşet saçtı
Kerkük Havalimanı'na saldırı: 3 ölü, 4 yaralı

Burnumuzun dibindeki kritik nokta vuruldu! Çok sayıda ölü ve yaralı
Otel odasındaki baskından şok detay: Yedek telefon sevgilinin iç çamaşırından çıktı

Otel odasındaki baskından şok detay: Genç sevgilinin iç çamaşırından..