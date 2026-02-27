ABD- İran gerilimi tırmanırken Birüssebi Belediyesi: İsrail'in güneyindeki tüm sığınaklar halka açıldı

Haberler

ABD'nin İran'a muhtemel saldırı ihtimalinin artmasıyla birlikte İsrail'in Beerşeva kentindeki tüm sığınaklar halkın kullanımına açıldı. Belediye Başkan Yardımcısı, sığınakların açılması emrini verirken, İsrail ordusunun henüz talimatlarında bir değişiklik yapmadığını belirtti.

ABD'nin İran'a saldırı ihtimalinin giderek artmasının ardından İsrail'in güneyinde bulunan Beerşeva (Birüssebi) kentindeki tüm sığınakların halka açıldığı duyuruldu.

Beerşeva (Birüssebi) Belediye Başkan Yardımcısı Şimon Tovul, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, kent genelinde inşa ettikleri sığınaklara ilişkin açıklamada bulundu.

Belediye Başkan Yardımcısı Tovul, "Kentteki tüm sığınakların açılması emri verildi." ifadeleriyle aldıkları kararı duyurdu.

Öte yandan İsrail ordusu İç Cephe Komutanlığı, halka yönelik talimatlarında henüz değişiklik yapmadı.

ABD'nin İran'a muhtemel saldırısına İsrail'in de katılacağı değerlendirmeleri basına yansıyor.

Başbakan Binyamin Netanyahu hükümetinin, olası bir ABD saldırısında Tahran yönetiminin İsrail'e misilleme yapabileceği değerlendirmesinde bulunduğu da aktarılıyor.

İsrail basını ise ABD'nin son günlerde İsrail ve çevresindeki askeri varlığını ve hazırlık seviyesini "eşi benzeri görülmemiş" bir düzeye çıkardığına dikkati çekiyor.

ABD ordusu son haftalarda Orta Doğu'daki Amerikan üslerine F-35, F-22, F-15 ve F-16 gibi farklı tiplerde onlarca savaş uçağı ile onlarca yakıt ikmal ve kargo uçağı gönderdi.

Kaynak: AA / Burak Dağ
