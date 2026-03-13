Haberler

İran'ın misillemesinin ardından İsrail'in kuzeyinde sirenler çaldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İran'dan atılan füzelere karşı İsrail, hava savunma sistemlerini devreye soktu. Kuzey İsrail'de sirenler çalarken, halka sığınaklara gitmeleri yönünde uyarılar yapıldı.

TEL İran'dan yeni misilleme başlatıldığının duyurulmasının ardından İsrail'in kuzeyinde sirenler çaldı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran'dan atıldığı tespit edilen füzeleri önlemek için hava savunma sistemlerinin devreye girdiği bildirildi.

Misilleme tehdidi altındaki bölgelerde cep telefonlarına ön uyarı mesajları gönderildiği belirtilen açıklamada, halka sığınaklara girmeleri talimatı verildi.

İsrail'de yayın yapan Kanal 12 televizyonu, ülkenin kuzey kesiminde sirenlerin çaldığını aktardı.

İran'dan atılan füzelerden birkaçının açık alana düştüğü, diğerlerinin de hava savunma sistemlerince etkisiz hale getirildiği kaydedilen haberde, bazı beldelerde gökyüzünde patlama seslerinin duyulduğu belirtildi.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı'ndan yapılan açıklamada ise İran'ın kuzeyini hedef alan son füze saldırısında ilk belirlemelere göre yaralı tespit edilmediği bildirildi.

Kaynak: AA / Burak Dağ
İsrail, her akşam Beyrut'u vuruyor! Canlı yayında şiddetli patlamalar

Savaş uçakları peş peşe vurdu! Şiddetli patlamalar canlı yayında
ABD'de sinagoga saldırı

ABD'yi şoke eden saldırı! Mesaj Trump ve Netanyahu'ya
Bahçeli'den İran açıklaması: Her türlü senaryoya hazırlıklı olmalıyız

Gittikçe artan bir tehlikeyi işaret etti: Hazırlıklı olmalıyız
Belediye aşevinde skandal! Kavurmanın içinden yarış atı çipi çıktı

Çipi tabaktan çıktı! Yarış atını kavurma yapmışlar
Bakan Fidan: Hayale kapılmasınlar, her türlü senaryoya hazırız

Bu sözler İsrail ve ABD'ye: Hayale kapılmasınlar, hazırız
Ünlü market zincirinden inanılmaz israf: Hepsini çöpe attılar

Bunun adı düpedüz vicdansızlık! Hepsini çöpe attılar
Olağanüstü güçlü El Nino kapıda: Süreçten Türkiye de nasibini alacak

Dünyayı bekleyen felaket: Süreçten Türkiye de nasibini alacak