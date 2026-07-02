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İsrail'de Yahudi inancına göre kutsal Şabat'ta açık tutulan kafe 3. kez kundaklandı

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İsrail'in Ramat Gan kentinde Şabat günü açık olan bir kafe, maskeli kişilerce üçüncü kez kundaklandı. İşletme sahibi baskılara boyun eğmeyeceğini belirtirken, belediye başkanı olayı nefret suçu olarak nitelendirdi.

İsrail'in Ramat Gan kentinde Yahudi inancına göre kutsal kabul edilen ve resmi tatil olan Yahudilerin çalışmadığı cumartesi günü (Şabat) yasağına uymayarak açık tutulan bir kafe, kimliği belirlenemeyen maskeli kişiler tarafından üçüncü kez kundaklandı.

Jerusalem Post gazetesinin haberine göre, saat 02.43'te yaşanan olayda, maskeli şüphelilerin "Bandita" isimli kafeyi ateşe verip kaçtığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Saldırının ardından polise şikayette bulunan kadın işletme sahibi Shahaf, daha önce yoldan geçenlerin kendisine cumartesi günü açılan mekanların sadece yandığını söylediğini aktararak, "Bunların tehdit değil, birer vaat olduğunu şimdi anlıyorum. Fakat baskılara boyun eğmeyip cumartesi günleri açık olmaya devam edeceğim." dedi.

?Belediye Başkanı'ndan kundaklamaya tepki

Ramat Gan Belediye Başkanı Carmel Shama-Hacohen, kundaklamayı kınayarak, belediyenin kafeye hem finansal hem de kamuoyu önünde destek vereceğini söyledi.

Shama-Hacohen, olayı bir nefret suçu şeklinde nitelendirerek, "Ramat Gan özgürdür ve Ramat Gan liberaldir." ifadelerini kullandı.

Söz konusu kafe, mayıstan bu yana 3'üncü defa kundaklandı.

Son saldırı, İsrail'de Şabat günü ticaret, ulaşım ve belediyelerin yerel politikaları belirleme yetkisi üzerine yürütülen tartışmaların ortasında yaşandı.

Yahudilik inancına göre kutsal sayılan Şabat; cuma gün batımından, cumartesi gün batımına kadar devam ediyor. Yahudilerin bu günde çalışmamaları, seyahat etmemeleri, elektrikli alet kullanmamaları gibi birçok kısıtlamaya uyması gerekiyor.

Kaynak: AA / Muhammet Nazım Taşcı
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