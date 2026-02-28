Haberler

İran'a Saldırısının Ardından İsrail'de Ülke Genelinde Sirenler Devreye Girdi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail Savunma Kuvvetleri, ülke genelinde sirenlerin devreye girmesi ve cep telefonlarına ön uyarı mesajları gönderilmesi ile olası füze saldırısı ihtimaline karşı vatandaşları uyardı. Halkın korunma alanlarına yakın durması istendi.

(ANKARA) - İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), ülke genelinde sirenlerin devreye girdiğini ve vatandaşların cep telefonlarına ön uyarı mesajları gönderildiğini açıkladı.

IDF tarafından yapılan açıklamada, halkın korunaklı alanlara yakın kalması yönünde talimat verildiği belirtildi. Uyarının, İsrail'e yönelik olası füze saldırısı ihtimaline karşı kamuoyunu hazırlamak amacıyla yapıldığı ifade edildi.

Açıklamada, "İsrail Devleti'ne doğru füzelerin fırlatılma ihtimaline karşı proaktif bir uyarı yapılmıştır" denilirken, vatandaşlardan sığınak ve güvenli alanların yakınında bulunmaları istendi.

Kaynak: ANKA
İsrail, İran'a saldırı başlattı! Tahran'da çok sayıda patlama

İran'a saldırı başladı! Tahran'da çok sayıda patlama
Sakarya'da engelli gence otobüste skandal zorbalık: Yer vermeyince üzerine oturdu

Bir anda kucağına oturdu, gerçeği öğrenince bile susmadı
Bu köyün tek sakini onlar! 9 yıldır 3 metre karın altında nöbet tutuyorlar

Köyün tek sakinleri! 9 yıldır 3 metre karın altında nöbet tutuyorlar
Milyoner'de '5 çocuk annesiyim' dedikten sonra söylediği şaşkınlık yarattı

"5 çocuk annesiyim" dedikten sonra söylediği şaşkınlık yarattı
Aldığı paraları ne yapacak? Fatma Kınık'ı şikayetten vazgeçen anneden yeni açıklama

Oğlunun canına karşılık aldığı tazminat için bakın kendini nasıl savundu
Pide almak için gittiği fırında dehşeti yaşadı

Pide alacaktı, dehşeti yaşadı
Bill Clinton'dan Epstein ifadesi: Hiçbir şey görmedim, hiçbir yanlış yapmadım

Epstein soruşturmasında ifade veren Clinton aile sırrını ifşa etti