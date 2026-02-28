İran'a Saldırısının Ardından İsrail'de Ülke Genelinde Sirenler Devreye Girdi
İsrail Savunma Kuvvetleri, ülke genelinde sirenlerin devreye girmesi ve cep telefonlarına ön uyarı mesajları gönderilmesi ile olası füze saldırısı ihtimaline karşı vatandaşları uyardı. Halkın korunma alanlarına yakın durması istendi.
(ANKARA) - İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), ülke genelinde sirenlerin devreye girdiğini ve vatandaşların cep telefonlarına ön uyarı mesajları gönderildiğini açıkladı.
IDF tarafından yapılan açıklamada, halkın korunaklı alanlara yakın kalması yönünde talimat verildiği belirtildi. Uyarının, İsrail'e yönelik olası füze saldırısı ihtimaline karşı kamuoyunu hazırlamak amacıyla yapıldığı ifade edildi.
Açıklamada, "İsrail Devleti'ne doğru füzelerin fırlatılma ihtimaline karşı proaktif bir uyarı yapılmıştır" denilirken, vatandaşlardan sığınak ve güvenli alanların yakınında bulunmaları istendi.