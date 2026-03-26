İran'ın yeni füze saldırısının ardından Tel Aviv ve Kudüs'te şiddetli patlamalar duyuldu

İran'ın yeni misillemesi sonrası Tel Aviv ve Kudüs'te şiddetli patlamalar duyuldu. İsrail ordusu, füzeleri önlemek için hava savunma sistemlerini devreye aldı ve halktan sığınaklara girmeleri istendi.

İran'ın yeni misillemesinin ardından İsrail'in başkenti Tel Aviv ile Kudüs'te art arda şiddetli patlama sesleri duyuldu.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran'dan atıldığı tespit edilen füzelerin önlenmesi için hava savunma sistemlerinin devrede olduğu bildirildi.

Misilleme tehdidi altındaki bölgelerde cep telefonlarına ön uyarı mesajları gönderilirken halktan sığınaklara girmeleri istendi.

İran'ın sabah saatlerinden bu yana yaptığı 8'inci misilleme nedeniyle "büyük Tel Aviv" olarak bilinen Gush Dan bölgesi ile Kudüs'te sirenler çaldı.

Bölgedeki AA muhabirleri, başkent Tel Aviv ile Kudüs'te önleyici füzelerin ateşlenmesiyle birlikte gökyüzünde peş peşe şiddetli patlamalar duyulduğunu aktardı.

Kanal 12 televizyonu ise önleme sonrası ülkenin orta kesimindeki Modi kentine şarapnel düştüğünü belirtti.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davud Yıldızı'ndan olayda yaralanan olup olmadığına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: AA / Burak Dağ
