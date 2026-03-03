Haberler

İran'ın misilleme saldırısında İsrail'de 1 kişi yaralandı

Güncelleme:
İran'ın Tel Aviv'e düzenlediği füze saldırısında 1 kişi yaralandı ve maddi hasar meydana geldi. Polis, şarapnel parçalarının şehre düştüğünü açıkladı.

İsrail, İran'ın misilleme saldırılarında Tel Aviv'de 1 kişinin yaralandığını ve maddi hasar meydana geldiğini bildirdi.

İsrail polisinden yapılan yazılı açıklamada, İran'dan fırlatılan bir füzeye ait şarapnel parçalarının Tel Aviv'e düştüğü, saldırının 1 kişinin hafif şekilde yaralanmasına ve maddi hasara neden olduğu belirtildi.

Kanal 12 Televizyonunun haberinde ise İran'dan gelen son füze dalgası nedeniyle ülkenin kuzeyi ve orta kesiminde 40 dakika boyunca sirenlerin çaldığı kaydedildi.

Kaynak: AA
