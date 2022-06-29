İsrail'de İbrahim Tatlıses fırtınası esti - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İsrail'de İbrahim Tatlıses fırtınası esti

AA - Faiz Abu Rmeleh - Güncel
 - Güncelleme:

İsrail'de sahneye çıkan İbrahim Tatlıses, İsrailli hayranları tarafından coşkuyla karşılandı.

İsrail'de sahneye çıkan İbrahim Tatlıses, İsrailli hayranları tarafından coşkuyla karşılandı.

Batı Kudüs'teki konser mekanı 'Sultan Havuzu'nda (Sultan's Pool) sahneye çıkan Tatlıses, genci, yaşlısıyla binlerce İsraillinin ilgi gösterdiği konserde en sevilen şarkılarını seslendirdi.

AA / Faiz Abu Rmeleh - Güncel

İbrahim Tatlıses İsrail Kudüs Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title