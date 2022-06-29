İsrail'de İbrahim Tatlıses fırtınası esti
AA - Faiz Abu Rmeleh - Güncel
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İsrail'de sahneye çıkan İbrahim Tatlıses, İsrailli hayranları tarafından coşkuyla karşılandı.
İsrail'de sahneye çıkan İbrahim Tatlıses, İsrailli hayranları tarafından coşkuyla karşılandı.
Batı Kudüs'teki konser mekanı 'Sultan Havuzu'nda (Sultan's Pool) sahneye çıkan Tatlıses, genci, yaşlısıyla binlerce İsraillinin ilgi gösterdiği konserde en sevilen şarkılarını seslendirdi.
AA / Faiz Abu Rmeleh - Güncel