İsrail'de İbrahim Tatlıses fırtınası esti İsrail'de sahneye çıkan İbrahim Tatlıses, İsrailli hayranları tarafından coşkuyla karşılandı. İsrail'de sahneye çıkan İbrahim Tatlıses, İsrailli hayranları tarafından coşkuyla karşılandı. Batı Kudüs'teki konser mekanı 'Sultan Havuzu'nda (Sultan's Pool) sahneye çıkan Tatlıses, genci, yaşlısıyla binlerce İsraillinin ilgi gösterdiği konserde en sevilen şarkılarını seslendirdi. AA / Faiz Abu Rmeleh - Güncel İbrahim Tatlıses İsrail Kudüs Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› İsrail'de İbrahim Tatlıses fırtınası esti - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.