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İsrail'de Haredi öğrencileri zorunlu askerlikten muaf tutacak tasarı Meclis'te onaylandı

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İsrail Meclisi, Ultra-Ortodoks (Haredi) Yahudi öğrencilerin zorunlu askerlikten muaf tutulmasını sağlayacak tartışmalı yasa tasarısını onayladı. Tasarı, Tevrat eğitimini 'en üstün ulusal değer' ilan ediyor. Muhalefet ve askeri yetkililer tepki gösterdi.

İsrail'de Ultra-Ortodoks (Haredi) Yahudi öğrencilerin zorunlu askerlikten muaf tutulmasını sağlamak amacıyla, Tevrat eğitimini "en üstün ulusal değer" ilan eden tartışmalı temel kanun değişikliği yasa tasarısı İsrail Meclisi'nden onaylandı.

İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesinin haberine göre, Tevrat eğitimini "en üstün ulusal değer" ilan eden tartışmalı yasa tasarısı, mecliste yapılan ikinci ve üçüncü okumalardan geçti.

Yasa tasarısı, art arda yapılan ikinci ve üçüncü okumalarda, 120 sandalyeli İsrail Meclisi'nde 52 "hayır" oyuna karşı, 63 "evet" oyuyla onaylandı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu oylamaya katılmazken, iktidarın desteklediği yasa tasarısına Netanyahu'nun partisi Likud'dan Yuli Edelstein ve Dan Illoz "hayır" oyu kullandı.

Yasanın mecliste onaylanması İsrail muhalefetinin tepkisini çekti.

Gün içinde İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, asker kaçağı Ultra-Ortodoks (Haredi) Yahudilerin gözaltına alınmasını engelleyen yasa tasarısına tepki gösterdi.

Muhalefet liderleri Yair Lapid, Gadi Eisenkot, Naftali Bennett, Avigdor Liberman ve Yair Golan yasaya karşı ortak açıklama yaparak meclisi yasanın geçmesini önlemeye çağırmıştı.

Zorunlu askerlik yasası krizi

Yaklaşık 10 milyon nüfuslu İsrail'de, Harediler nüfusun yaklaşık yüzde 13'ünü oluşturuyor. Harediler, dini gerekçelerle askerlik yapmayı reddediyor.

İsrail Yüksek Mahkemesi, 25 Haziran 2024'te, herkesin zorunlu askerlik yaptığı İsrail'de, Haredilerin askerlikten muaf tutulmasının yasal dayanağı olmadığına hükmetmişti.

Bu karara İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun hükümetindeki Haredi partiler şiddetle karşı çıkmış ve yeni bir zorunlu askerlik yasası hazırlanması için baskıları artırmıştı.

Söz konusu yasa konusunda uzlaşı sağlanamaması ülkede siyasi krize neden olmuştu.

Kaynak: AA / Faruk Hanedar
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