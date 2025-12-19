Haberler

İsrail polisi, zorunlu askerlik karşıtı protestoda 8 Ultra-Ortodoks Yahudi'yi gözaltına aldı

İsrail polisi, Ultra-Ortodoks Yahudilerin zorunlu askerlik karşıtı protestosuna müdahale ederek 8 kişiyi gözaltına aldı. Haredi göstericiler, Askalan ve Bnei Brak bölgelerinde trafik kapatarak askerlik muafiyeti tartışmalarına dikkat çekti.

İsrail polisi, onlarca Ultra-Ortodoks (Haredi) Yahudinin gerçekleştirdiği zorunlu askerlik karşıtı protestoda 8 kişiyi gözaltına aldı.

Haaretz gazetesinin haberine göre, Haredi göstericiler, İsrail'in orta kesimindeki Bnei Brak bölgesinde bazı yolları ve Askalan kentinin kuzey girişindeki otoyolu saatlerce trafiğe kapattı.

İsrail'in güneyindeki Askalan (Aşkelon) kentinde yaşayan kıdemli bir askeri polis memurunun evinin önüne doğru yürüyüşe geçen Haredi göstericilere polis müdahale etti.

İsrail polisinden yapılan açıklamada ise Askalan girişinde polislere saldırdığı ve yol şeritlerini kapatarak kamu düzenini bozduğu iddia edilen 8 göstericinin gözaltına alındığı kaydedildi.

Protestoyu organize eden Ultra-Ortodoks Kudüs Fraksiyonundan protestoya ilişkin açıklamada, "Aşkelon kuşatma altında, kimse çıkamıyor ve giremiyor." ifadesine yer verildi.

Haredi göstericiler, bağlı oldukları Yahudi din adamlarından protestoyu bitirmeleri yönündeki talimatın ardından gözaltıların yaşandığı eylemi sona erdirdi.

Haredilerin askere alınması tartışması

İsrail yasalarına göre 18 yaşını geçen herkesin zorunlu askerlik hizmetini yapması gerekirken Haredilerin askerlikten muaf tutulması yıllardır ülkede tartışılıyor.

İsrail Yüksek Mahkemesi, 25 Haziran 2024'te Haredi erkeklerin zorunlu askerlikten muaf tutulmasının yasal dayanağının bulunmadığına ve askerliğe uygun olanların göreve alınması gerektiğine karar vermişti.

Hükümetin askere alınmaya uygun yaklaşık 80 bin Haredi erkekten yaklaşık 24 binine askerlik celbi gönderdiği, temmuz itibarıyla 2025-2026 askerlik yılı için "havuz" olarak tanımlanan grubun geri kalanına emir göndereceği kaydedilmişti.

Haredilerin askerlikten muaf tutulmasını sağlayacak bir yasanın çıkarılmaması nedeniyle Başbakan Binyamin Netanyahu'nun Haredi koalisyon ortakları hükümetten istifa ettiğini açıklamış, Meclis oturumlarını boykot etmeye başlamıştı.

Kaynak: AA / Burak Dağ - Güncel
